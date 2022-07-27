В результате ночного обстрела Харькова ранены шесть человек

"По обстрелу Индустриального района. Все-таки есть раненые, шесть человек. Всеми сейчас занимаются наши врачи", – отметил Терехов.
Также городской голова сообщил о еще одном утреннем прилете в Новобаварском районе.
"Там, к счастью, без пострадавших и без пожара. Но выбиты окна в жилом доме", – написал мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты в ночь на 27 июля нанесли удар по Харькову из зенитно-ракетных комплексов С-300.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.