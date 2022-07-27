В результате ночного обстрела Харькова ранены шесть человек

"По обстрелу Индустриального района. Все-таки есть раненые, шесть человек. Всеми сейчас занимаются наши врачи", – отметил Терехов.

Также городской голова сообщил о еще одном утреннем прилете в Новобаварском районе.

"Там, к счастью, без пострадавших и без пожара. Но выбиты окна в жилом доме", – написал мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские оккупанты в ночь на 27 июля нанесли удар по Харькову из зенитно-ракетных комплексов С-300.