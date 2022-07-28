Россияне обстреляли кассетными снарядами ТЭЦ в Харьковской области, погиб полицейский

"Пока, к сожалению, есть точная информация об одном погибшем полицейском, который охранял ТЭЦ. Двое гражданских ранены", – написал Болвинов.

По его словам, россияне стреляли кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня.

Спасатели борются с пожаром, следователи проводят осмотр места происшествия.

Ночью оккупанты также ударили ракетами С-300 по Харькову, а с утра обстреляли из РСЗО Чугуев. В Харькове под обстрел попали парк имени Горького и предприятие в центре города.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

За время полномасштабной войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил Синегубов 23 июля.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.