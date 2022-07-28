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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрнаступление Украины в районе Херсона набирает обороты, оккупанты там выглядят очень уязвимыми – британская разведка

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В минобороны Британии подчеркнули, что потеря Херсона серьезно подорвет попытки России представить оккупацию как успешную
В минобороны Британии подчеркнули, что потеря Херсона серьезно подорвет попытки России представить оккупацию как успешную
Фото: ЕРА

ВСУ наращивают темпы контрнаступления на херсонском направлении. Об этом 28 июля в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Контрнаступление Украины в районе Херсона набирает обороты. ВСУ, вероятно, установили плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона. Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить как минимум три моста через реку Днепр, от которых зависит снабжение Россией территорий, находящихся под ее контролем", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Антоновский мост под Херсоном, по которому украинские военные нанесли удар, скорее всего, больше непригоден для использования.

"Российская 49-я армия, которая дислоцируется на западном берегу Днепра, сейчас выглядит очень уязвимой. Точно так же город Херсон, наиболее значимый с политической точки зрения населенный пункт, оккупированный Россией, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий. Его потеря серьезно подорвет попытки России представить оккупацию как успешную", – подчеркнули в минобороны Британии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Великобритания, оккупация, Херсонская область, разведка, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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