Контрнаступление Украины в районе Херсона набирает обороты, оккупанты там выглядят очень уязвимыми – британская разведка

"Контрнаступление Украины в районе Херсона набирает обороты. ВСУ, вероятно, установили плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного Россией Херсона. Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить как минимум три моста через реку Днепр, от которых зависит снабжение Россией территорий, находящихся под ее контролем", – говорится в сообщении.
По данным британской разведки, Антоновский мост под Херсоном, по которому украинские военные нанесли удар, скорее всего, больше непригоден для использования.
"Российская 49-я армия, которая дислоцируется на западном берегу Днепра, сейчас выглядит очень уязвимой. Точно так же город Херсон, наиболее значимый с политической точки зрения населенный пункт, оккупированный Россией, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий. Его потеря серьезно подорвет попытки России представить оккупацию как успешную", – подчеркнули в минобороны Британии.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 28, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/K9dClLZ1f1
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге.