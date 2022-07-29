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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли Богодухов из комплекса "Точка-У" – полиция Харьковской области

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Оккупанты обстреляли Богодухов утром 29 июля
Оккупанты обстреляли Богодухов утром 29 июля
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Около 4.20 29 июля российские оккупанты обстреляли Богодухов Харьковской области из ракетного комплекса "Точка-У". Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook.

"29 июля около 4.20 оккупанты обстреляли город Богодухов. Предварительно установлено, что удары были нанесены из тактического ракетного комплекса "Точка-У". Под огнем врага оказалось действующее предприятие. Ракеты разрушили мастерскую, цех готовой продукции, грузовые автомобили, развозившие продукцию. Начался пожар", – говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадавших нет.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0GUuyMP33WnEHJbaXdiBfGg852oorZwuLezvSEU9dMWtVyEK1YP9VBsJeSdF5M4scl


Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

За время полномасштабной войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил Синегубов 23 июля.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области были разрушены более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

27 июля Синегубов сообщал, что с мая в Харьковской области ВСУ освободили 23 населенных пункта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, Харьковская область, Точка-У, обстрелы, война России против Украины
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