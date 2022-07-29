Оккупанты потерпели неудачу у Бахмута и отступили с потерями – Генштаб ВСУ

На бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах Берестового, Покровского, Соледара, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Константиновки, Семигорья, Зайцева, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка. Нанес авиационные удары возле Яковлевки, Покровского и Веселой Долины.

"В районах Берестового и Нагорного силами разведывательных групп оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции наших войск. Потерпели неудачу попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье. Здесь подразделения врага с потерями отошли", – рассказали украинские военные.

На славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пришиб, Гусаровка, Залиман, Петровское, Карнауховка, Курулька, Долина, Адамовка. По данным Генштаба ВСУ, совершил безуспешную попытку разведки боем и понес потери возле Бражковки.

"На краматорском направлении активных наступательных действий подразделения противника не проводили. Ствольной, реактивной артиллерией и танками обстреливали районы населенных пунктов Славянск, Райгородок, Стародубовка, Пискуновка, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменное и Спорное. Авиаудары зафиксированы у Серебрянки", – сказано в сводке.

На харьковском направлении 28 июля захватчики не прекращали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Шаповаловка, Питомник, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Шестаково, Верхний Салтов, Старый Салтов, Печенеги, Базалиевка, Лебянка Мосьпаново и Чепиль.

"Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Харькову и поселку Кочеток. Также враг задействовал авиацию вблизи Русских Тишков, а беспилотными летательными аппаратами вел воздушную разведку в районах Липцев, Русской Лозовой, Питомника, Малиновки, Чугуева и Печенегов", – сообщают в Генштабе ВСУ.