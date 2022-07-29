Оккупанты потерпели неудачу у Бахмута и отступили с потерями – Генштаб ВСУ

На бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах Берестового, Покровского, Соледара, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Константиновки, Семигорья, Зайцева, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка. Нанес авиационные удары возле Яковлевки, Покровского и Веселой Долины.
"В районах Берестового и Нагорного силами разведывательных групп оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции наших войск. Потерпели неудачу попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье. Здесь подразделения врага с потерями отошли", – рассказали украинские военные.
На славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пришиб, Гусаровка, Залиман, Петровское, Карнауховка, Курулька, Долина, Адамовка. По данным Генштаба ВСУ, совершил безуспешную попытку разведки боем и понес потери возле Бражковки.
"На краматорском направлении активных наступательных действий подразделения противника не проводили. Ствольной, реактивной артиллерией и танками обстреливали районы населенных пунктов Славянск, Райгородок, Стародубовка, Пискуновка, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменное и Спорное. Авиаудары зафиксированы у Серебрянки", – сказано в сводке.
На харьковском направлении 28 июля захватчики не прекращали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Шаповаловка, Питомник, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Шестаково, Верхний Салтов, Старый Салтов, Печенеги, Базалиевка, Лебянка Мосьпаново и Чепиль.
"Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Харькову и поселку Кочеток. Также враг задействовал авиацию вблизи Русских Тишков, а беспилотными летательными аппаратами вел воздушную разведку в районах Липцев, Русской Лозовой, Питомника, Малиновки, Чугуева и Печенегов", – сообщают в Генштабе ВСУ.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.