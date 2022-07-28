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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли ракетами воинскую часть в Лютеже и позиции ВСУ в Гончаровском, есть погибшие – Генштаб ВСУ

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Россияне обстреляли территорию Киевской и Черниговской областей, отметил Громов
Россияне обстреляли территорию Киевской и Черниговской областей, отметил Громов
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

В результате обстрелов российскими оккупантами территорий Киевской и Черниговской областей утром 28 июля есть потери среди украинских военных.

Об этом на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Сегодня около 5.00 противник нанес ракетный удар шестью крылатыми ракетами "Калибр" по воинской части в населенном пункте Лютеж Киевской области. На данное время есть информация, что одно здание разрушено и два здания повреждено. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером, – сказал Громов. – Противник нанес ракетный удар из акватории Черного моря, из района мыса Фиолент".

Кроме того, оккупанты с 5.25 до 6.30 обстреляли из РСЗО Гончаровское Черниговской области.

"Около 20 снарядов по позициям наших войск. На данное время установлено, что пуски были осуществлены из района населенного пункта Зябровка республики Беларусь. Есть потери в нашем личном составе, потери уточняются", – отметил Громов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты утром 28 июля с территории Беларуси запустили по Украине более 20 ракет, сообщило командование ВСУ "Север". 

Больше 10 прилетов – по территории Черниговской области, отметил глава ОВА Вячеслав Чаус.

Часть ракет попала по объекту инфраструктуры в одной из общин Вышгородского района, рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. По его словам, оккупанты выпустили семь ракет по Киевской области, две сбила ПВО.

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