Оккупанты обстреляли ракетами воинскую часть в Лютеже и позиции ВСУ в Гончаровском, есть погибшие – Генштаб ВСУ

Об этом на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Сегодня около 5.00 противник нанес ракетный удар шестью крылатыми ракетами "Калибр" по воинской части в населенном пункте Лютеж Киевской области. На данное время есть информация, что одно здание разрушено и два здания повреждено. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером, – сказал Громов. – Противник нанес ракетный удар из акватории Черного моря, из района мыса Фиолент".

Кроме того, оккупанты с 5.25 до 6.30 обстреляли из РСЗО Гончаровское Черниговской области.

"Около 20 снарядов по позициям наших войск. На данное время установлено, что пуски были осуществлены из района населенного пункта Зябровка республики Беларусь. Есть потери в нашем личном составе, потери уточняются", – отметил Громов.

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