Оккупанты выпустили семь ракет по Киевской области, две сбила ПВО – ОВА

Дерзкие действия оккупантов в День украинской государственности доказывают, что они посягают не только на земли Украины, но и на ее независимость, отметил Кулеба Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"В Киевской области прошли пять прилетов в Вышгородском районе. Еще две ракеты сбили силы ПВО", – сказал руководитель ОВА.

По словам Кулебы, такие дерзкие действия россиян в День украинской государственности "в очередной раз доказывают, что они посягают не только на наши земли, но и на нашу независимость и подлинность".

"Но наше государство и наша суверенность незыблемы", – отметил глава Киевской ОВА.

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