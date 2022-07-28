Оккупанты выпустили семь ракет по Киевской области, две сбила ПВО – ОВА

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.
"В Киевской области прошли пять прилетов в Вышгородском районе. Еще две ракеты сбили силы ПВО", – сказал руководитель ОВА.
По словам Кулебы, такие дерзкие действия россиян в День украинской государственности "в очередной раз доказывают, что они посягают не только на наши земли, но и на нашу независимость и подлинность".
"Но наше государство и наша суверенность незыблемы", – отметил глава Киевской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты утром 28 июля с 5.20 до 6.30 с территории Беларуси запустили по Украине более 20 ракет, сообщило командование ВСУ "Север". Больше 10 прилетов – по территории Черниговской области, отметил глава ОВА Вячеслав Чаус. Часть ракет попала по объекту инфраструктуры в одной из общин Вышгородского района, рассказал Кулеба.