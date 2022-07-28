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"Мы были, есть и будем". Зеленский записал видеообращение по случаю Дня украинской государственности

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Украинцы защищают свою государственность с оружием в руках 155 дней подряд, отметил Зеленский
Украинцы защищают свою государственность с оружием в руках 155 дней подряд, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина была основана по меньшей мере полторы тысячи лет назад, она – единственная законная наследница Киевской Руси, наследница Казацкого государства, правопреемница Украинской Народной Республики, а также имеет богатые традиции законотворчества, письменности, дипломатии.

Об этом в видеообращении по случаю Дня украинской государственности, опубликованном 28 июля в Facebook, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Украина имеет знаменитые военные традиции, добавил глава государства.

"Она – родина известных воинов, несгибаемых борцов за свою свободу и государственность. На Руси, на Сечи, в битвах Первой и Второй мировой войны. В Холодном Яру, в карпатских лесах, под Крутами. Все этапы истории государственности Украины, ее защиты и борьбы за нее можно описать одним предложением: мы были, есть и будем", – отметил Зеленский.

Сегодня украинцы защищают свою государственность с оружием в руках 155 дней подряд, продолжил президент.

"Можно сказать, что для нас День государственности – это каждый день. Каждый день мы деремся, чтобы каждый на планете наконец-то понял: мы не колония, не анклав, не протекторат. Не губерния, эялет или коронный край, не часть чужих империй, не "земли в составе", не союзная республика. Не автономия, не провинция, а свободное, самостоятельное, суверенное, неделимое и независимое государство", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинцы будут сражаться за свою государственность до последнего – дыхания, патрона, солдата, но враждебного.

"Мы будем жить, чтобы бороться, и бороться, чтобы жить. Мы не сдадимся, пока не прогоним из своего дома последнего оккупанта. Мы не остановимся, пока не освободим последний метр украинской земли… Потому что для нас и для оккупантов все это имеет совершенно разные, полярные значения, – сказал Зеленский. – Они выполняют чужие преступные приказы, мы – свой священный долг. Мы бьемся за разное, поэтому и финал этой битвы для каждого будет разным. По значению. И даже по звучанию. По-русски – это провал "спецоперации". По-украински – победа в войне. Вот почему она будет. Вот почему будет наше государство".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/586314879605660/

Контекст:

24 августа 2021 года, в День Независимости Украины, Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ

В конце мая 2022 года Верховная Рада установила 28 июля праздничный день – День украинской государственности.

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Теги: Украина, оружие, праздники, независимость, история, Владимир Зеленский, украинцы, президент, борьба, традиции, обращение, колония, День государственности
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