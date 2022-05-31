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Рада утвердила новый праздник в Украине – День государственности

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Установленный Радой праздник решил ввести президент, "учитывая необходимость утверждения исторической справедливости"
Установленный Радой праздник решил ввести президент, "учитывая необходимость утверждения исторической справедливости"
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада установила 28 июля праздничный день – День украинской государственности. Принятие соответствующего законопроекта №5864 поддержали 31 мая 257 народных депутатов, сообщил член парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Теперь 28 июля официальный новый праздник – День украинской государственности", – написал он.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 73 Кодекса законов о труде Украины, дополнив ее новым абзацем по установлению 28 июля Дня украинской государственности как праздничного дня.

Контекст:

24 августа 2021 года, в День независимости Украины, президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ

В указе пояснялось, что новый праздник президент создает "с целью утверждения преемственности более тысячелетней истории Украинского государства, опираясь на историю украинской государственности, которая уходит своими корнями во времена основания города Киева и расцвета государства во времена князя киевского Владимира Великого... заботясь о благе Отчизны и защищая суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, а также учитывая необходимость утверждения исторической справедливости".

Глава МИД России Сергей Лавров в связи с этим заявлял, что Украина "приватизировала День крещения Руси". "Российские коллеги, Украине, в отличие от вас, не нужно ничего "приватизировать", потому что мы как были на своей земле тысячу лет, так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить", – отвечал на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Теги: Верховная Рада, праздники, парламент, Крещение Руси-Украины, День государственности
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