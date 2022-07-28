"Далеко не всі вороженьки – як роса на сонці". Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности и отреагировал на ракетный террор

Зеленский в видеоролике отметил, что Украину объединяют три государственных символа: флаг, герб и гимн.

По словам президента, украинцам важно объединяться для сохранения государственности.

"Мы думали, что "запанували у своїй сторонці". Мы "кладемо душу і тіло за нашу свободу", потому что забыли, что "далеко не всі вороженьки – як роса на сонці". Но мы не забыли, "якого ми роду". А значит, нам "точно усміхнеться доля". Потому что это наша судьба", – сказал Зеленский.

В комментарии к видеоролику президент отреагировал на ракетный обстрел российских оккупантов утром 28 июля.

"Беспокойное утро. Снова – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать", – написал Зеленский.

Украина – "самостоятельное, свободное, неделимое государство", и будет таковой всегда, резюмировал президент.