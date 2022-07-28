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"Далеко не всі вороженьки – як роса на сонці". Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности и отреагировал на ракетный террор

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Украину объединяют три государственных символа: флаг, герб и гимн, отметил Зеленский
Украину объединяют три государственных символа: флаг, герб и гимн, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля опубликовал в Facebook поздравление по случаю Дня украинской государственности.

Зеленский в видеоролике отметил, что Украину объединяют три государственных символа: флаг, герб и гимн.

По словам президента, украинцам важно объединяться для сохранения государственности.

"Мы думали, что "запанували у своїй сторонці". Мы "кладемо душу і тіло за нашу свободу", потому что забыли, что "далеко не всі вороженьки – як роса на сонці". Но мы не забыли, "якого ми роду". А значит, нам "точно усміхнеться доля". Потому что это наша судьба", – сказал Зеленский.       

В комментарии к видеоролику президент отреагировал на ракетный обстрел российских оккупантов утром 28 июля.

"Беспокойное утро. Снова – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать", – написал Зеленский.

Украина – "самостоятельное, свободное, неделимое государство", и будет таковой всегда, резюмировал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/447504193910864/

Контекст:

Оккупанты утром 28 июля с 5.20 до 6.30 с территории Беларуси запустили по Украине более 20 ракет, сообщило командование ВСУ "Север". Больше 10 прилетов – по территории Черниговской области, отметил глава ОВА Вячеслав Чаус. Часть ракет попала по объекту инфраструктуры в одной из общин Вышгородского района, рассказал руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Теги: Россия, Украина, флаг, террористы, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, герб, президент, гимн, поздравление, День государственности
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