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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По Черниговской области нанесен ракетный удар с территории Беларуси, ВСУ сообщают о запуске более 20 ракет

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В ВСУ сообщили о прилетах девяти ракет по территории Черниговской области, также работает ПВО
В ВСУ сообщили о прилетах девяти ракет по территории Черниговской области, также работает ПВО
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces (иллюстративное)

Рано утром 28 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговской области. Об атаке сообщил в Telegram глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"После 5 утра масштабные запуски ракет с территории Беларуси. Предварительно есть информация о попадании возле Гончаровского. Также работает наше ПВО", – написал Чаус.

Оперативное командование ВСУ "Север" сообщило со ссылкой на информацию из белорусских источников, что с 5.20 до 6.30 с территории Беларуси было запущено более 20 ракет.

"Пока известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской общины Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала наша система противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Информации о жертвах у командования нет.

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О масштабном запуске ракет сегодня утром сообщил проект "Беларускі Гаюн". По информации белорусских активистов, с 05.23 до 06.29 насчитывалось до 25 запусков. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 17 июля, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по Украине уже более 3 тыс. ракет. Половина из них сбивается украинской ПВО, сообщали в Минобороны 16 июля. 

26 июля в воздушном командовании ВСУ проинформировали, что эффективность работы украинской ПВО растет.

74% попадания российских ракет по объектам в Украине – это попадания в объекты гражданской инфраструктуры, рассказал 27 июля секретарь СНБО Алексей Данилов.

Теги: Беларусь, ПВО, Черниговская область, война России против Украины, ракеты, Вячеслав Чаус
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