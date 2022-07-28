По Черниговской области нанесен ракетный удар с территории Беларуси, ВСУ сообщают о запуске более 20 ракет

В ВСУ сообщили о прилетах девяти ракет по территории Черниговской области, также работает ПВО Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces (иллюстративное)

"После 5 утра масштабные запуски ракет с территории Беларуси. Предварительно есть информация о попадании возле Гончаровского. Также работает наше ПВО", – написал Чаус.

Оперативное командование ВСУ "Север" сообщило со ссылкой на информацию из белорусских источников, что с 5.20 до 6.30 с территории Беларуси было запущено более 20 ракет.

"Пока известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской общины Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала наша система противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Информации о жертвах у командования нет.

О масштабном запуске ракет сегодня утром сообщил проект "Беларускі Гаюн". По информации белорусских активистов, с 05.23 до 06.29 насчитывалось до 25 запусков.

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