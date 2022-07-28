По Черниговской области нанесен ракетный удар с территории Беларуси, ВСУ сообщают о запуске более 20 ракет

"После 5 утра масштабные запуски ракет с территории Беларуси. Предварительно есть информация о попадании возле Гончаровского. Также работает наше ПВО", – написал Чаус.
Оперативное командование ВСУ "Север" сообщило со ссылкой на информацию из белорусских источников, что с 5.20 до 6.30 с территории Беларуси было запущено более 20 ракет.
"Пока известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской общины Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала наша система противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.
Информации о жертвах у командования нет.
О масштабном запуске ракет сегодня утром сообщил проект "Беларускі Гаюн". По информации белорусских активистов, с 05.23 до 06.29 насчитывалось до 25 запусков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 17 июля, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по Украине уже более 3 тыс. ракет. Половина из них сбивается украинской ПВО, сообщали в Минобороны 16 июля.
26 июля в воздушном командовании ВСУ проинформировали, что эффективность работы украинской ПВО растет.
74% попадания российских ракет по объектам в Украине – это попадания в объекты гражданской инфраструктуры, рассказал 27 июля секретарь СНБО Алексей Данилов.