"Военных объектов на территории нет". В результате удара по Затоке пострадали дома, базы отдыха и торговые павильоны – прокуратура

"На месте происшествия работают прокуроры Одесской областной прокуратуры, Белгород-Днестровской окружной прокуратуры, следователи СБУ и полиции, эксперты, спасатели. Выявлены и изъяты обломки от механизмов ракет, которые в дальнейшем будут направлены на проведение соответствующих экспертиз", – сказано в сообщении.
Кроме того, был атакован поселок в Одесском районе. Значительные разрушения получила база отдыха на реке Днестр, в здании повреждены остекление окон и фасад, добавили в ведомстве.
"Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют", – подчеркнули в прокуратуре.
По предварительным данным, пострадал один человек. В результате попадания вражеского снаряда 46-летний мужчина получил ранения в виде порезов конечностей и лица, сообщили в прокуратуре.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в заявлении, видео которого публикует 26 июля Telegram-канал "Одесса. Официально", добавила, что в Николаевской области зафиксировано попадание ракеты типа Х-22, выпущенной с самолетов стратегической авиации, которые пытались попасть в портовую инфраструктуру.
Вместе с тем Николаевский район обстрелян системами С-300, были повреждения на авторынке и других частных предприятиях, а также на открытых поверхностях за пределами города, рассказала Гуменюк.
"По югу Украины был нанесен массированный ракетный удар, во время которого враг применял и авиацию, и зенитно-ракетные системы, которые не типичны для использования для поражения наземных целей. Но на Николаевском направлении это достаточно устоявшийся уже пример, когда системы С-300 используются со снарядами максимального поражения", – сказала она.
Начальник пресс-центра заявила о двоих пострадавших в результате удара по побережью в Одесской области.
"Их повреждения не тяжелые, они получили помощь и отказались от госпитализации", – уточнила Гуменюк.
Утром российские оккупанты обстреляли ракетами Одесскую и Николаевскую области. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары по региону, показав последствия обстрелов курортной Затоки.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет. В частности, ракетным ударам подвергается Одесская область.
О ракетных ударах по Одесской области с применением стратегической авиации утром 26 июля сообщал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в Одесской области есть попадания в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что российские самолеты выпустили по югу Украины 13 ракет из акватории Черного моря.