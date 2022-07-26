Ким опубликовал видео утреннего обстрела Николаева

"Утренний обстрел города Николаева", – написал он.
Глава ОВА отметил, что по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар.
"По предварительной информации, в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется. Также в окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города", – говорится в сообщении.
О мощных взрывах в Николаеве сообщал мэр города Александр Сенкевич.
В оперативном командовании "Юг" ранее информировали, что в Николаевской области была атакована портовая инфраструктура, а по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области, зафиксированы попадания в авторынок, другие открытые территории пригорода.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.
Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.