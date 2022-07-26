Ким опубликовал видео утреннего обстрела Николаева

"Утренний обстрел города Николаева", – написал он.

Глава ОВА отметил, что по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар.

"По предварительной информации, в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется. Также в окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования. Кроме того, была попытка поразить портовую инфраструктуру города", – говорится в сообщении.

О мощных взрывах в Николаеве сообщал мэр города Александр Сенкевич.

В оперативном командовании "Юг" ранее информировали, что в Николаевской области была атакована портовая инфраструктура, а по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области, зафиксированы попадания в авторынок, другие открытые территории пригорода.

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