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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Николаевский район из комплекса С-300 с оккупированной территории Херсонской области – ОК "Юг"

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Оккупанты неоднократно обстреливали Николаевскую область из комплексов С-300
Оккупанты неоднократно обстреливали Николаевскую область из комплексов С-300
Фото: EPA

Российские оккупанты в ночь на 26 июля обстреляли Николаевский район из зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг".

"В Николаевской области атакована портовая инфраструктура. В то же время, по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О мощных взрывах в Николаеве сообщал мэр города Александр Сенкевич.

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Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил Сенкевич. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, С-300
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