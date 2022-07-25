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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Николаевской области. Семилетняя девочка получила осколочное ранение в голову

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В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены жилые дома
В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены жилые дома
Фото: Ганна Замазєєва // Миколаївська обласна рада / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Николаевскую область. Об этом 25 июля сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким.

В 2.40 в Николаеве прозвучала серия взрывов. На данный момент известно о попадании в поля за чертой города и по территории близлежащих сел.

В Баштанском районе из-за вражеских обстрелов произошло возгорание полей с зерновыми.

В Николаевском районе противник около 3.00 нанес удар по селу Мешково-Погорелово. В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, электро- и газоснабжения. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт. Также возник пожар в двухэтажном жилом доме.

Как уточнила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, осколочные ранения головы получила семилетняя девочка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.

Теги: Россия, Украина, пожар, Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, ранение, Виталий Ким, российские оккупанты, Анна Замазеева
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