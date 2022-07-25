Обстрелы Николаевской области. Семилетняя девочка получила осколочное ранение в голову

В 2.40 в Николаеве прозвучала серия взрывов. На данный момент известно о попадании в поля за чертой города и по территории близлежащих сел.
В Баштанском районе из-за вражеских обстрелов произошло возгорание полей с зерновыми.
В Николаевском районе противник около 3.00 нанес удар по селу Мешково-Погорелово. В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, электро- и газоснабжения. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт. Также возник пожар в двухэтажном жилом доме.
Как уточнила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, осколочные ранения головы получила семилетняя девочка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.
Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.