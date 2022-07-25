Обстрелы Николаевской области. Семилетняя девочка получила осколочное ранение в голову

В 2.40 в Николаеве прозвучала серия взрывов. На данный момент известно о попадании в поля за чертой города и по территории близлежащих сел.

В Баштанском районе из-за вражеских обстрелов произошло возгорание полей с зерновыми.

В Николаевском районе противник около 3.00 нанес удар по селу Мешково-Погорелово. В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, электро- и газоснабжения. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт. Также возник пожар в двухэтажном жилом доме.

Как уточнила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, осколочные ранения головы получила семилетняя девочка.

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