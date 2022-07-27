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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер Воздушных сил ВСУ сообщил об улучшении эффективности украинской ПВО и назвал причину

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Подразделения ПВО в Украине получают опыт, которого не имели раньше, эффективность их работы достигается именно благодаря человеческому фактору, сообщили в командовании
Подразделения ПВО в Украине получают опыт, которого не имели раньше, эффективность их работы достигается именно благодаря человеческому фактору, сообщили в командовании
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Эффективность работы сил противовоздушной обороны Украины растет. Об этом рассказал 26 июля спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в медиацентре "Украина", который транслировало "Укринформ".

"Конечно растет, потому что растет обученность личного состава. Мы получаем определенный опыт, которого не имели раньше, организовывается лучшее взаимодействие, – сказал Игнат. – Эффективность достигается именно благодаря человеческому фактору. Основанием не являются поставки вооружения, потому что, к сожалению, мы еще не получили то тяжелое вооружение, о котором мечтаем – это дальнобойные и средней дальности системы противовоздушной обороны. Мы пока имеем от партнером поставки только переносных ЗРК разных типов, которые тоже довольно активно работают при сбытии самолетов и вертолетов оккупанта". 

Он отметил, что два самолета и вертолет, сбитые 25-я отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригадой 24–25 июля, – это тоже работа подразделений ПВО. 

Игнат сказал, что таких массовых ракетных атак, как в Украине, в мире раньше не было. С ростом умений военных растет процент сбитых крылатых ракет, сказал он. 

"Имеем все же проблемы с ракетами, которые очень сложно сбивать имеющимися средствами ПВО. Это ракеты Х-22, Ха-31, "Искандер", "Оникс" и другие, имеющие чрезвычайно высокие скорости. Они являются значительно более сложными целями для нашей ПВО", – добавил спикер. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня начались 154-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Основные бои идут на востоке и на юге страны. По данным президента Украины Владимира Зеленского на 17 июля, Россия выпустила по Украине уже более 3 тыс. ракет. Половина из них, по информации Минобороны, сбивается украинской ПВО

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, вертолет, ПВО, Минобороны, самолеты, война России против Украины, ракеты, Юрий Игнат
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