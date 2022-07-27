Спикер Воздушных сил ВСУ сообщил об улучшении эффективности украинской ПВО и назвал причину

Подразделения ПВО в Украине получают опыт, которого не имели раньше, эффективность их работы достигается именно благодаря человеческому фактору, сообщили в командовании Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Конечно растет, потому что растет обученность личного состава. Мы получаем определенный опыт, которого не имели раньше, организовывается лучшее взаимодействие, – сказал Игнат. – Эффективность достигается именно благодаря человеческому фактору. Основанием не являются поставки вооружения, потому что, к сожалению, мы еще не получили то тяжелое вооружение, о котором мечтаем – это дальнобойные и средней дальности системы противовоздушной обороны. Мы пока имеем от партнером поставки только переносных ЗРК разных типов, которые тоже довольно активно работают при сбытии самолетов и вертолетов оккупанта".

Он отметил, что два самолета и вертолет, сбитые 25-я отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригадой 24–25 июля, – это тоже работа подразделений ПВО.

Игнат сказал, что таких массовых ракетных атак, как в Украине, в мире раньше не было. С ростом умений военных растет процент сбитых крылатых ракет, сказал он.

"Имеем все же проблемы с ракетами, которые очень сложно сбивать имеющимися средствами ПВО. Это ракеты Х-22, Ха-31, "Искандер", "Оникс" и другие, имеющие чрезвычайно высокие скорости. Они являются значительно более сложными целями для нашей ПВО", – добавил спикер.

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