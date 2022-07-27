ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента показали, как выглядят заграждения на границе Украины с Беларусью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Тимошенко осмотрел укрепленную украино-белорусскую границу в Волынской области
Тимошенко осмотрел укрепленную украино-белорусскую границу в Волынской области
Фото: Кирило Тимошенко / Telegram

Фотографии обустроенной и укрепленной государственной границы из рабочей поездки в Волынскую область обнародовал в Telegram 27 июля заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По словам замглавы ОП, до войны планировалось в 2022 году реализовать проект по оборудованию границы не только фортификационными сооружениями, но и специальными средствами слежения.

Российское вторжение, по словам Тимошенко, внесло свои коррективы, но на Волыни этот вопрос сейчас решают на уровне областных, местных властей и Госпогранслужбы.

"Военные обустроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами слежения. Здесь применили и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн", – отметил Тимошенко.

Он отметил, что на волынском участке границы работают пункты пропуска.

"Видели сегодня мариупольцев, которых оккупационные власти "эвакуировали" на территорию России. Люди вынуждены пересекать границу со стороны белорусов и пользоваться пограничными пунктами пропуска здесь", – рассказал замглавы Офиса президента.

Тимошенко заверил, что "граница защищена и на Сумщине, и на Черниговщине, и на Киевщине, и на Житомирщине, и на Ровенщине, и конечно, на Волыни".

Современной системой слежения на госгранице, добавил он, могут похвастаться не все регионы, добавил он, но в Офисе президента пообещали закрыть этот вопрос, "чтобы мониторинг ситуации был на самом высоком уровне".

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности РБ, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Волынская область, граница, Госпогранслужба, оборона, ГПСУ, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, Волынь, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, границы, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе
Wellboy рассказал, кто его продюсирует после прекращения сотрудничества со сбежавшим в Москву Бардашем
Wellboy рассказал, кто его продюсирует после прекращения сотрудничества со сбежавшим в Москву Бардашем
Мадонна о выходе на улицы Нью-Йорка: Я до сих пор чувствую, как меня держат высокие здания и душное небо, и крысы, и близость людей
Мадонна о выходе на улицы Нью-Йорка: Я до сих пор чувствую, как меня держат высокие здания и душное небо, и крысы, и близость людей
Клипы Муиньо для мировых знаменитостей претендуют на победу в девяти номинациях премии MTV VMA 2022
Клипы Муиньо для мировых знаменитостей претендуют на победу в девяти номинациях премии MTV VMA 2022
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом
Влада Литовченко сообщила, что ее 22-летняя дочь подписала контракт с Rockefeller Philanthropy Advisors и будет работать в США
Влада Литовченко сообщила, что ее 22-летняя дочь подписала контракт с Rockefeller Philanthropy Advisors и будет работать в США
"Ох и конфетка", "Какая же она красивая". Дорофеева снялась в голубом бикини и желтой кепке
"Ох и конфетка", "Какая же она красивая". Дорофеева снялась в голубом бикини и желтой кепке
  68-летняя Меркель в фисташковом костюме засветилась на фестивале в Байройте вместе с 73-летним мужем. Видео
  68-летняя Меркель в фисташковом костюме засветилась на фестивале в Байройте вместе с 73-летним мужем. Видео
"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой
"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой
"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских
"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (221419)
2
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (170500)
3
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (135953)
4
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (101420)
5
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин (94264)
6
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (75998)
7
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (70918)
8
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (51548)
 
 
 
 