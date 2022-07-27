В Офисе президента показали, как выглядят заграждения на границе Украины с Беларусью

По словам замглавы ОП, до войны планировалось в 2022 году реализовать проект по оборудованию границы не только фортификационными сооружениями, но и специальными средствами слежения.

Российское вторжение, по словам Тимошенко, внесло свои коррективы, но на Волыни этот вопрос сейчас решают на уровне областных, местных властей и Госпогранслужбы.

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Фото: Кирило Тимошенко / Telegram Фото: Кирило Тимошенко / Telegram Фото: Кирило Тимошенко / Telegram Фото: Кирило Тимошенко / Telegram Фото: Кирило Тимошенко / Telegram Фото: Кирило Тимошенко / Telegram Фото: Кирило Тимошенко / Telegram

"Военные обустроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами слежения. Здесь применили и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн", – отметил Тимошенко.

Он отметил, что на волынском участке границы работают пункты пропуска.

"Видели сегодня мариупольцев, которых оккупационные власти "эвакуировали" на территорию России. Люди вынуждены пересекать границу со стороны белорусов и пользоваться пограничными пунктами пропуска здесь", – рассказал замглавы Офиса президента.

Тимошенко заверил, что "граница защищена и на Сумщине, и на Черниговщине, и на Киевщине, и на Житомирщине, и на Ровенщине, и конечно, на Волыни".

Современной системой слежения на госгранице, добавил он, могут похвастаться не все регионы, добавил он, но в Офисе президента пообещали закрыть этот вопрос, "чтобы мониторинг ситуации был на самом высоком уровне".