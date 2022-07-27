В Офисе президента показали, как выглядят заграждения на границе Украины с Беларусью

По словам замглавы ОП, до войны планировалось в 2022 году реализовать проект по оборудованию границы не только фортификационными сооружениями, но и специальными средствами слежения.
Российское вторжение, по словам Тимошенко, внесло свои коррективы, но на Волыни этот вопрос сейчас решают на уровне областных, местных властей и Госпогранслужбы.
"Военные обустроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами слежения. Здесь применили и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн", – отметил Тимошенко.
Он отметил, что на волынском участке границы работают пункты пропуска.
"Видели сегодня мариупольцев, которых оккупационные власти "эвакуировали" на территорию России. Люди вынуждены пересекать границу со стороны белорусов и пользоваться пограничными пунктами пропуска здесь", – рассказал замглавы Офиса президента.
Тимошенко заверил, что "граница защищена и на Сумщине, и на Черниговщине, и на Киевщине, и на Житомирщине, и на Ровенщине, и конечно, на Волыни".
Современной системой слежения на госгранице, добавил он, могут похвастаться не все регионы, добавил он, но в Офисе президента пообещали закрыть этот вопрос, "чтобы мониторинг ситуации был на самом высоком уровне".
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.
2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности РБ, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".