Россия анонсировала стратегические военные учения "Восток-2022"

"В период с 30 августа по 5 сентября 2022 г. с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации проводится стратегическое командно-штабное обучение "Восток-2022", – говорится в сообщении.
Минобороны страны-оккупанта утверждает, что военные РФ будут отрабатывать применение группировок войск при "обеспечении военной безопасности" в Восточном регионе.
Кроме войск Восточного округа к мероприятию будет привлечена часть сил воздушно-десантных войск, дальней авиации и военно-транспортной авиации. Учения охватят 13 полигонов, добавили в "РИА Новости".
Минобороны РФ также сообщило, что в маневрах примут участие контингенты "других стран", не уточнив, о каких государствах идет речь.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Вторжению российских захватчиков в Украину предшествовали несколько раз продлеваемые военные учения на территории России и Беларуси. Оккупанты вторглись в Украину с территории обеих этих государств.
22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию. В том или ином объеме серия учений в РБ неоднократно продлевалась, сейчас актуальная дата их окончания – 31 июля.