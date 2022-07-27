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Россия анонсировала стратегические военные учения "Восток-2022"

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Масштабные военные учения состоятся на полигонах Восточного военного округа РФ
Масштабные военные учения состоятся на полигонах Восточного военного округа РФ
Фото: Минобороны РФ / Facebook

Министерство обороны РФ объявило о проведении военных учений "Восток-2022" с войсками Восточного военного округа, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября. Об этом 26 июля сообщает российское пропагандистское агентство "РИА "Новости"

"В период с 30 августа по 5 сентября 2022 г. с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации проводится стратегическое командно-штабное обучение "Восток-2022", – говорится в сообщении.

Минобороны страны-оккупанта утверждает, что военные РФ будут отрабатывать применение группировок войск при "обеспечении военной безопасности" в Восточном регионе.

Кроме войск Восточного округа к мероприятию будет привлечена часть сил воздушно-десантных войск, дальней авиации и военно-транспортной авиации. Учения охватят 13 полигонов, добавили в "РИА Новости".

Минобороны РФ также сообщило, что в маневрах примут участие контингенты "других стран", не уточнив, о каких государствах идет речь.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Вторжению российских захватчиков в Украину предшествовали несколько раз продлеваемые военные учения на территории России и Беларуси. Оккупанты вторглись в Украину с территории обеих этих государств.

22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию. В том или ином объеме серия учений в РБ неоднократно продлевалась, сейчас актуальная дата их окончания – 31 июля.

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