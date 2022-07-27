Россия анонсировала стратегические военные учения "Восток-2022"

"В период с 30 августа по 5 сентября 2022 г. с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации проводится стратегическое командно-штабное обучение "Восток-2022", – говорится в сообщении.

Минобороны страны-оккупанта утверждает, что военные РФ будут отрабатывать применение группировок войск при "обеспечении военной безопасности" в Восточном регионе.

Кроме войск Восточного округа к мероприятию будет привлечена часть сил воздушно-десантных войск, дальней авиации и военно-транспортной авиации. Учения охватят 13 полигонов, добавили в "РИА Новости".

Минобороны РФ также сообщило, что в маневрах примут участие контингенты "других стран", не уточнив, о каких государствах идет речь.