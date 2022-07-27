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Главарь боевиков "ДНР" Пушилин сказал в Бресте, что пора освобождать Луцк и другие "русские города"

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Пушилин с российской делегацией оставил цветы возле мемориала "Брестская крепость"
Пушилин с российской делегацией оставил цветы возле мемориала "Брестская крепость"
Фото: Пушилин Д.В. / Telegram

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 27 июля посетил Брест в Беларуси. Об этом он сообщил в Telegram.

Пушилин рассказал, что возложил цветы к Вечному огню мемориала "Брестская крепость" вместе с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком и послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым.

"Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк…" – помечтал главарь боевиков "ДНР".

Луцк – облцентр Волынской области, которая граничит с Брестской областью Беларуси. Его история насчитывает около 1000 лет, первое упоминание о Луцке датировано 1085 годом.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 

В конце мая Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил сформировать "народное ополчение".

В Генштабе ВСУ 30 июня сообщили, что в Брестской и Гомельской областях Беларуси военные комиссариаты изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения. В РБ продолжается непрерывная серия военных учений, на данный момент они продлены до 23 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

Теги: Россия, Киев, Украина, Харьков, Запорожье, Чернигов, Беларусь, Луцк, Днепр, Единая Россия, боевики, Денис Пушилин, ДНР, мемориал, война России против Украины, цветы, Андрей Турчак, Борис Грызлов, Брестская крепость, посол, Брест
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