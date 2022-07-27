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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Ровенской области информатора, который "слил" белорусским силовикам данные о ВСУ

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Мужчине, задержанному Службой безопасности, грозит лишение свободы на срок до восьми лет
Мужчине, задержанному Службой безопасности, грозит лишение свободы на срок до восьми лет
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины разоблачила информатора, который "слил" белорусским силовикам сведения о расположении блокпостов, дислокации и перемещении живой силы и техники Вооруженных сил Украины в западных регионах страны. Об этом 27 июля в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

"Соседей" особенно интересовали укрепления на приграничных территориях. Как установило и документально засвидетельствовало следствие, информатор передал данные белорусским правоохранителям во время незаконного пересечения государственной границы с Беларусью", – говорится в сообщении.

Сейчас проверяется информация о других поездках мужчины к представителям иностранных правоохранительных органов и спецслужб.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0u19kVPKJp4MixVuKn9oF9wLw3AqmM6JoxaCcKNk1XRrYcztUgwxnftSkKkFT8ar3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности РБ, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".

Теги: СБУ, Украина, Беларусь, правоохранители, спецслужбы, война России против Украины, информатор, подозрение, силовики, Служба безопасности Украины
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