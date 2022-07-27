СБУ задержала в Ровенской области информатора, который "слил" белорусским силовикам данные о ВСУ

"Соседей" особенно интересовали укрепления на приграничных территориях. Как установило и документально засвидетельствовало следствие, информатор передал данные белорусским правоохранителям во время незаконного пересечения государственной границы с Беларусью", – говорится в сообщении.
Сейчас проверяется информация о других поездках мужчины к представителям иностранных правоохранительных органов и спецслужб.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.
2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности РБ, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".