СБУ задержала в Ровенской области информатора, который "слил" белорусским силовикам данные о ВСУ

Мужчине, задержанному Службой безопасности, грозит лишение свободы на срок до восьми лет Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Соседей" особенно интересовали укрепления на приграничных территориях. Как установило и документально засвидетельствовало следствие, информатор передал данные белорусским правоохранителям во время незаконного пересечения государственной границы с Беларусью", – говорится в сообщении.

Сейчас проверяется информация о других поездках мужчины к представителям иностранных правоохранительных органов и спецслужб.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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