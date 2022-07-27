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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: 74% попадания российских ракет – это гражданская инфраструктура. Это школы, больницы, торговые центры

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Данилов: Нам известны все обстрелы, которые совершались ракетами, самолетами, кораблями по нашей стране
Данилов: Нам известны все обстрелы, которые совершались ракетами, самолетами, кораблями по нашей стране
Фото: Олексій Данілов / Facebook

74% попадания российских ракет по объектам в Украине – это попадания в объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона 27 июля рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, запись комментария обнародовали на YouTube-канале ТСН.

Он рассказал, что аппарат СНБО с 24 февраля ведет мониторинг всех военных событий, происходящих в Украине. 

"Нам известны все обстрелы, которые совершались ракетами, самолетами, кораблями по нашей стране. Ракетные обстрелы. Мы понимаем, какие последствия этого процесса. Так я могу сказать: 74% попаданий не имеют никакого отношения к военным и военной инфраструктуре. 74% – это попадания в гражданскую инфраструктуру. Это школы, больницы, торговые центры, дома культуры, которые не имеют никакого отношения к войне", – сообщил Данилов. 

Россия сейчас использует неточные ракеты, которые летят "куда угодно, но в направлении нашей страны", отметил он и призвал украинцев не пренебрегать воздушными тревогами. 

Ведущая спросила, хватит ли украинскому военному и политическому руководству воли, чтобы ликвидировать военные цели на территории РФ, с которых обстреливают Украину. 

"Что касается воли, она у нас есть. Эта воля спасла нас 24–25 февраля. Это не то, на что рассчитывал противник. [...] И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать, для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно на тех территориях, откуда это идет, – яркое подтверждение этого", – ответил Данилов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 17 июля, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по Украине уже более 3 тыс. ракет. Половина из них сбивается украинской ПВО, сообщали в Минобороны 16 июля. 

26 июля в воздушном командовании ВСУ проинформировали, что эффективность работы украинской ПВО растет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, СНБО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, школы, больницы, инфраструктура, Алексей Данилов, крылатая ракета
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