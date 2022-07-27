Данилов: 74% попадания российских ракет – это гражданская инфраструктура. Это школы, больницы, торговые центры

Он рассказал, что аппарат СНБО с 24 февраля ведет мониторинг всех военных событий, происходящих в Украине.

"Нам известны все обстрелы, которые совершались ракетами, самолетами, кораблями по нашей стране. Ракетные обстрелы. Мы понимаем, какие последствия этого процесса. Так я могу сказать: 74% попаданий не имеют никакого отношения к военным и военной инфраструктуре. 74% – это попадания в гражданскую инфраструктуру. Это школы, больницы, торговые центры, дома культуры, которые не имеют никакого отношения к войне", – сообщил Данилов.

Россия сейчас использует неточные ракеты, которые летят "куда угодно, но в направлении нашей страны", отметил он и призвал украинцев не пренебрегать воздушными тревогами.

Ведущая спросила, хватит ли украинскому военному и политическому руководству воли, чтобы ликвидировать военные цели на территории РФ, с которых обстреливают Украину.

"Что касается воли, она у нас есть. Эта воля спасла нас 24–25 февраля. Это не то, на что рассчитывал противник. [...] И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать, для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно на тех территориях, откуда это идет, – яркое подтверждение этого", – ответил Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)