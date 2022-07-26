Зеленский: Мы обязательно будем бить в ответ на удары по обычным домам, что бы ни врало об этом российское минобороны

"Сегодня оккупанты снова ударили по Одесской области, снова – ракетами по обычным домам. Ракеты, предназначенные для уничтожения военных кораблей и других значительных целей. Именно таким тяжелым оружием русская армия разрушает обычный частный сектор вблизи моря. Люди там жили, отдыхали... И мы за это будем обязательно бить в ответ, что бы там ни лгало о таких ударах российское министерство обороны", – заявил он.
Зеленский отметил, что постоянные обстрелы Россией Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской и Днепропетровской областей, Донбасса, а также приграничных районов Сумской и Черниговской областей – это террор.
"Все это оккупантам просто так не пройдет", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 153-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Основные бои идут на востоке и на юге страны. По данным Зеленского на 17 июля, Россия выпустила по Украине уже более 3 тыс. ракет. Половина из них, по информации Минобороны, сбивается украинской ПВО.
Утром 26 июля российские оккупанты обстреляли ракетами Одесскую и Николаевскую области. Зеленский отреагировал на ракетные удары по региону, показав последствия обстрелов курортной Затоки. По данным прокуратуры, там сегодня были разрушены пять жилых домов с последующим их сгоранием, повреждены более 15 баз отдыха, 60 дачных участков и около 80 торговых павильонов.