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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы обязательно будем бить в ответ на удары по обычным домам, что бы ни врало об этом российское минобороны

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Зеленский отметил, что армия РФ сегодня утром в Затоке разрушила частные дома
Зеленский отметил, что армия РФ сегодня утром в Затоке разрушила частные дома
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства, отреагировал на очередной обстрел россиянами частных домов.

"Сегодня оккупанты снова ударили по Одесской области, снова – ракетами по обычным домам. Ракеты, предназначенные для уничтожения военных кораблей и других значительных целей. Именно таким тяжелым оружием русская армия разрушает обычный частный сектор вблизи моря. Люди там жили, отдыхали... И мы за это будем обязательно бить в ответ, что бы там ни лгало о таких ударах российское министерство обороны", – заявил он. 

Зеленский отметил, что постоянные обстрелы Россией Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской и Днепропетровской областей, Донбасса, а также приграничных районов Сумской и Черниговской областей – это террор. 

"Все это оккупантам просто так не пройдет", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 153-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Основные бои идут на востоке и на юге страны. По данным Зеленского на 17 июля, Россия выпустила по Украине уже более 3 тыс. ракет. Половина из них, по информации Минобороны, сбивается украинской ПВО

Утром 26 июля российские оккупанты обстреляли ракетами Одесскую и Николаевскую областиЗеленский отреагировал на ракетные удары по региону, показав последствия обстрелов курортной Затоки. По данным прокуратуры, там сегодня были разрушены пять жилых домов с последующим их сгоранием, повреждены более 15 баз отдыха, 60 дачных участков и около 80 торговых павильонов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, Николаев, Сумская область, Донбасс, Запорожская область, Одесская область, Черниговская область, армия РФ, Владимир Зеленский, война России против Украины, Затока
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