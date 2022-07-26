Зеленский: Мы обязательно будем бить в ответ на удары по обычным домам, что бы ни врало об этом российское минобороны

"Сегодня оккупанты снова ударили по Одесской области, снова – ракетами по обычным домам. Ракеты, предназначенные для уничтожения военных кораблей и других значительных целей. Именно таким тяжелым оружием русская армия разрушает обычный частный сектор вблизи моря. Люди там жили, отдыхали... И мы за это будем обязательно бить в ответ, что бы там ни лгало о таких ударах российское министерство обороны", – заявил он.

Зеленский отметил, что постоянные обстрелы Россией Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской и Днепропетровской областей, Донбасса, а также приграничных районов Сумской и Черниговской областей – это террор.

"Все это оккупантам просто так не пройдет", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)