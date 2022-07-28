Россияне нанесли ракетный удар по Киевской области, поврежден объект инфраструктуры – глава ОВА

Оккупанты с утра ударили ракетами по Киевской и Черниговской областям Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по одной из громад Вышгородского района. Обстрелян объект инфраструктуры", – написал Кулеба.

Он отметил, что информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы.

"Еще раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги – спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары", – подчеркнул чиновник.

Оперативное командование ВСУ "Север" сообщило со ссылкой на информацию из белорусских источников, что с 5.20 до 6.30 с территории Беларуси было запущено более 20 ракет.

Девять из них, по информации командования, упали в лесу в Черниговской области.

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