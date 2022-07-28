Россияне нанесли ракетный удар по Киевской области, поврежден объект инфраструктуры – глава ОВА

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по одной из громад Вышгородского района. Обстрелян объект инфраструктуры", – написал Кулеба.
Он отметил, что информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы.
"Еще раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги – спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары", – подчеркнул чиновник.
Оперативное командование ВСУ "Север" сообщило со ссылкой на информацию из белорусских источников, что с 5.20 до 6.30 с территории Беларуси было запущено более 20 ракет.
Девять из них, по информации командования, упали в лесу в Черниговской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 17 июля, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по Украине уже более 3 тыс. ракет. Половина из них сбивается украинской ПВО, сообщали в Минобороны 16 июля.
26 июля в воздушном командовании ВСУ проинформировали, что эффективность работы украинской ПВО растет.
74% попадания российских ракет по объектам в Украине – это попадания в объекты гражданской инфраструктуры, рассказал 27 июля секретарь СНБО Алексей Данилов.