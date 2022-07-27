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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Папа, по нам стреляют". Украинец четвертый месяц ищет сына, невестку и трех внучек в разбомбленной россиянами Бородянке

Мельниченко ищет свою семью, которая попала под бомбежку россиян в Бородянке
Мельниченко ищет свою семью, которая попала под бомбежку россиян в Бородянке
Скриншот: currenttime.tv

В городе Бородянка Киевской области четвертый месяц разыскивают пропавших без вести во время авианалетов армии РФ еще в начале марта. До сих пор не могут найти 25 жителей. Украинец Александра Мельниченко, чью семью также не могут найти, рассказал 26 июля свою историю каналу "Настоящее время".

Мельниченко приезжает в Бородянку в шестой раз. Здесь жил его сын Юрий с женой Ольгой и тремя дочерьми. После вторжения россиян их дом практически уничтожен, а они сами пропали без вести.

"Вот этот дом. Половины дома нет. Первые дни я приезжал с какой-то надеждой: вдруг я что-то узнаю. Общался – некоторых находили, кто сидел с ними в подвале. И каждый приезд все хуже и хуже", – рассказывает Мельниченко.

Дом, в котором жила семья Мельниченко, разбомблен россиянами. Скриншот: Скриншот: currenttime.tv
Дом, в котором жила семья Мельниченко, разбомблен россиянами. Скриншот: currenttime.tv

Старшей внучке украинца Даше 28 февраля исполнилось 16 лет. В тот день он поздравил ее, но с тех пор больше не слышал ее голос.

"Я поздравил. Она еще говорит: "Дедушка, у меня настоящий день рождения! Папа принес торт в подвал!" – "А что будете пить?" – Как всегда, говорит, тебя нет – вискарик будем пить". И все, мы пошутили… Говорю: "Я тебе деньги пришлю". – "Нет, я хочу тебя видеть". И все", – вспоминает Мельниченко. Приехать к внучкам он уже не успел.

Последний раз его сын Юрий вышел на связь за час до бомбардировки российскими самолетами Бородянки 1 марта – с первого дня он был в теробороне города. В тот день Юрия контузило.

"Он говорит: "Папа, мы задержали танк русский". Потом я слышу выстрелы, говорю: "Сынок, а что это за выстрелы?" – "Папа, по нам стреляют". Потом без 15 два звонит: "Папа, меня контузило. Везут меня к детям в подвал". Последний раз он вышел на связь в 19.43: мол, я буду вывозить детей. И все – после восьми [часов] уже связи не было в Бородянке. И сюда прилетела одна, потом вторая и третья [бомбы]. И что могло остаться? Оно все обвалилось и выгорело", – рассказывает мужчина.

Мельниченко до сих пор не знает, успел ли его сын Юрий вывезти семью до авианалета. В списках вывезенных в Беларусь или Россию семьи Мельниченко нет, фрагменты тел на месте тоже так и не нашли. Мужчина больше склоняется к версии, что его родные во время удара сгорели заживо.

"Так как я человек военный, знаю, что после такого удара… Если, не дай бог, они пошли собирать вещи, то там фрагментов тел не остается после этого. Выгорает все. Но, опять же, человеческая натура такая – а вдруг… А вдруг будет. Хочется видеть внучек, сына и невестку. Но если бы даже они были живы, то, я думаю, за больше чем 100 дней можно было бы подать весточку", – говорит он.

Трижды Мельниченко сдавал тест ДНК и каждый раз безрезультатно. Говорит, что после четырех месяцев поиска самое тяжелое сейчас – неопределенность.

"Я уже согласен был 10 раз сдавать и чтобы не подтвердилось. А сейчас уже хочу, чтобы подтвердилось хоть что-нибудь. Потому что не может быть человек без земли, без имени, без ничего. Бывает такое: ну а вдруг живые – отлегает. А потом смотришь – ни весточки, ничего нет. А еще когда радуешься за тех, кто вернулся, и думаешь: а вдруг и мои там. Но пока нет", – сказал украинец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел мирных жителей. Большинство из них убиты из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.

Бородянка – один из самых пострадавших в результате российской агрессии населенных пунктов Киевской области. В поселке, в котором до войны проживало около 13 тыс. человек, в результате обстрелов было полностью уничтожено восемь многоэтажных домов, 32 дома повреждены частично. Кроме того, в поселке уничтожено около 500 частных домов, еще в 450 домах есть повреждения, сообщил Общественному и.о. поселкового главы Георгий Ерко.

Под завалами разбомбленных российскими оккупантами домов в Бородянке нашли 41 погибшего. Еще около 100 человек, по информации Ерко, были расстреляны оккупантами.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Киевская область, война России против Украины, пропавшие без вести, Бородянка
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