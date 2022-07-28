ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Черниговской ОВА: Больше 10 прилетов по территории области. Враг поздравляет нас с Днем украинской государственности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чаус о ракетных ударах по Черниговской области: Мы люди благодарные и обязательно врага за это отблагодарим
Чаус о ракетных ударах по Черниговской области: Мы люди благодарные и обязательно врага за это отблагодарим
Фото: Viacheslav Chaus / Facebook

В Черниговской области утро началось с массированного ракетного удара, но на границе ситуация контролируемая, заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Об этом он написал в Telegram.

"Сегодня мы все проснулись очень рано и это пробуждение было очень тревожным, слышны были взрывы, приходы. На сейчас более 10 прилетов по территории Черниговской области... Таким образом враг поздравляет нас с Днем украинской государственности. Мы люди благодарные и обязательно врага за это отблагодарим", – пообещал Чаус.

Он не стал писать, куда попали ракеты, из соображений безопасности. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

"В эти минуты поступает много вопросов по ситуации на границе. В частности, интересует, не началась ли вторая фаза наземной операции врагов. По состоянию на 7.12 на границе ситуация контролируемая", – подчеркнул Чаус. 

По его словам, обстрелы пограничья продолжаются, но они такие же, как были последние несколько месяцев. Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на государственной границе.

Он также призвал жителей региона, особенно северных общин, не пренебрегать запретом и не ходить в лес.

"Это очень важно, ведь есть риск для жизни и здоровья. Мы тоже готовимся встречать врага, если он вздумает во второй раз идти к нам. Поэтому, пожалуйста, не посещайте леса", – отметил глава ОВА. 

С утра оккупанты нанесли ракетные удары по территории Киевской и Черниговской областей, информации о жертвах или пострадавших сейчас нет. 

Оперативное командование ВСУ "Север" сообщило, что только за один час с территории Беларуси было запущено более 20 ракет.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская и Черниговская области, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регионы с российской территории.

Теги: Черниговская область, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, лес, Вячеслав Чаус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бадоев, выезжавший во время войны во Францию, показал как провел время в кафе с дочерью
Бадоев, выезжавший во время войны во Францию, показал как провел время в кафе с дочерью
Украинская группа Dakh Daughters выступила на закрытии Авиньонского театрального фестиваля
Украинская группа Dakh Daughters выступила на закрытии Авиньонского театрального фестиваля
Бейонсе, Гарри Стайлс и другие. Барак Обама опубликовал свой летний плейлист
Бейонсе, Гарри Стайлс и другие. Барак Обама опубликовал свой летний плейлист
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе
Wellboy рассказал, кто его продюсирует после прекращения сотрудничества со сбежавшим в Москву Бардашем
Wellboy рассказал, кто его продюсирует после прекращения сотрудничества со сбежавшим в Москву Бардашем
Мадонна о выходе на улицы Нью-Йорка: Я до сих пор чувствую, как меня держат высокие здания и душное небо, и крысы, и близость людей
Мадонна о выходе на улицы Нью-Йорка: Я до сих пор чувствую, как меня держат высокие здания и душное небо, и крысы, и близость людей
Клипы Муиньо для мировых знаменитостей претендуют на победу в девяти номинациях премии MTV VMA 2022
Клипы Муиньо для мировых знаменитостей претендуют на победу в девяти номинациях премии MTV VMA 2022
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом
Влада Литовченко сообщила, что ее 22-летняя дочь подписала контракт с Rockefeller Philanthropy Advisors и будет работать в США
Влада Литовченко сообщила, что ее 22-летняя дочь подписала контракт с Rockefeller Philanthropy Advisors и будет работать в США
"Ох и конфетка", "Какая же она красивая". Дорофеева снялась в голубом бикини и желтой кепке
"Ох и конфетка", "Какая же она красивая". Дорофеева снялась в голубом бикини и желтой кепке
  68-летняя Меркель в фисташковом костюме засветилась на фестивале в Байройте вместе с 73-летним мужем. Видео
  68-летняя Меркель в фисташковом костюме засветилась на фестивале в Байройте вместе с 73-летним мужем. Видео
"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой
"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой
"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских
"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (242162)
2
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (138253)
3
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин (95068)
4
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (86268)
5
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (71583)
6
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (59721)
7
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (56316)
8
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (53060)
 
 
 
 