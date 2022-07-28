Глава Черниговской ОВА: Больше 10 прилетов по территории области. Враг поздравляет нас с Днем украинской государственности

Чаус о ракетных ударах по Черниговской области: Мы люди благодарные и обязательно врага за это отблагодарим Фото: Viacheslav Chaus / Facebook

"Сегодня мы все проснулись очень рано и это пробуждение было очень тревожным, слышны были взрывы, приходы. На сейчас более 10 прилетов по территории Черниговской области... Таким образом враг поздравляет нас с Днем украинской государственности. Мы люди благодарные и обязательно врага за это отблагодарим", – пообещал Чаус.

Он не стал писать, куда попали ракеты, из соображений безопасности. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

"В эти минуты поступает много вопросов по ситуации на границе. В частности, интересует, не началась ли вторая фаза наземной операции врагов. По состоянию на 7.12 на границе ситуация контролируемая", – подчеркнул Чаус.

По его словам, обстрелы пограничья продолжаются, но они такие же, как были последние несколько месяцев. Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на государственной границе.

Он также призвал жителей региона, особенно северных общин, не пренебрегать запретом и не ходить в лес.

"Это очень важно, ведь есть риск для жизни и здоровья. Мы тоже готовимся встречать врага, если он вздумает во второй раз идти к нам. Поэтому, пожалуйста, не посещайте леса", – отметил глава ОВА.

С утра оккупанты нанесли ракетные удары по территории Киевской и Черниговской областей, информации о жертвах или пострадавших сейчас нет.

Оперативное командование ВСУ "Север" сообщило, что только за один час с территории Беларуси было запущено более 20 ракет.