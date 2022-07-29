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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты во время штурма под Донецком использовали форму ВСУ – Генштаб

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Российские военные идут на обман и нарушение законов войны, используя форму ВСУ
Российские военные идут на обман и нарушение законов войны, используя форму ВСУ
Фото: mil.gov.ua

Российские военные возобновили штурмовые действия в направлении Авдеевки и Песок Донецкой области, но не добились успеха и отошли. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 28 июля.

На авдеевском направлении наступление велось при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии, отметили в ВСУ.

"Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных сил Украины с белыми повязками на руках и ногах", – добавили в Генштабе ВСУ.

Также враг обстреливал позиции украинских войск в районах Александрополя, Новобахмутовки, Веселого, Авдеевки, Опросного, Мемрика, Карловки, Нетайлового, Песок, Невельского и Красногоровки. Нанес авиационный удар возле Авдеевки.

"На новопавловском и запорожском направлениях активных действий со стороны противника не отмечается. Враг совершал обстрелы возле Марьинки, Екатериновки, Новомихайловки, Павловки и еще 20 населенных пунктов", – сказано в сводке.

Россияне нанесли авиаудары неподалеку от Угледара Донецкой области и Каменского Запорожской области. Над Ореховом, Малиновкой и Ольговским (все – Запорожская область) отмечено проведение воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон".

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Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

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