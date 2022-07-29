Оккупанты во время штурма под Донецком использовали форму ВСУ – Генштаб

На авдеевском направлении наступление велось при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии, отметили в ВСУ.
"Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных сил Украины с белыми повязками на руках и ногах", – добавили в Генштабе ВСУ.
Также враг обстреливал позиции украинских войск в районах Александрополя, Новобахмутовки, Веселого, Авдеевки, Опросного, Мемрика, Карловки, Нетайлового, Песок, Невельского и Красногоровки. Нанес авиационный удар возле Авдеевки.
"На новопавловском и запорожском направлениях активных действий со стороны противника не отмечается. Враг совершал обстрелы возле Марьинки, Екатериновки, Новомихайловки, Павловки и еще 20 населенных пунктов", – сказано в сводке.
Россияне нанесли авиаудары неподалеку от Угледара Донецкой области и Каменского Запорожской области. Над Ореховом, Малиновкой и Ольговским (все – Запорожская область) отмечено проведение воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.