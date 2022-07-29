Оккупанты во время штурма под Донецком использовали форму ВСУ – Генштаб

Российские военные идут на обман и нарушение законов войны, используя форму ВСУ Фото: mil.gov.ua

На авдеевском направлении наступление велось при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии, отметили в ВСУ.

"Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных сил Украины с белыми повязками на руках и ногах", – добавили в Генштабе ВСУ.

Также враг обстреливал позиции украинских войск в районах Александрополя, Новобахмутовки, Веселого, Авдеевки, Опросного, Мемрика, Карловки, Нетайлового, Песок, Невельского и Красногоровки. Нанес авиационный удар возле Авдеевки.

"На новопавловском и запорожском направлениях активных действий со стороны противника не отмечается. Враг совершал обстрелы возле Марьинки, Екатериновки, Новомихайловки, Павловки и еще 20 населенных пунктов", – сказано в сводке.

Россияне нанесли авиаудары неподалеку от Угледара Донецкой области и Каменского Запорожской области. Над Ореховом, Малиновкой и Ольговским (все – Запорожская область) отмечено проведение воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон".