Оккупанты с начала июля почти 200 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области с территории РФ – Генштаб ВСУ

Об этом 28 июля на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"С начала месяца с территории РФ противником осуществлено 198 обстрелов, из них 47 обстрелов Черниговской области и 151 – Сумской области", – сказал Громов.

По его словам, наибольшая часть обстрелов оккупантов приходится на районы населенных пунктов Эсмань и Белополье Сумской области.

"В результате нанесенных противником авиационных ударов, артиллерийских обстрелов с начала месяца на территории Черниговской и Сумской областей разрушено 15 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе одна школа", – отметил Громов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)