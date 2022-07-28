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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с начала июля почти 200 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области с территории РФ – Генштаб ВСУ

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Оккупанты разрушили школу в Сумской области, отметил Громов
Оккупанты разрушили школу в Сумской области, отметил Громов
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска с начала июля почти 50 раз обстреляли Черниговскую область и в три раза больше – Сумскую с территории РФ.

Об этом 28 июля на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"С начала месяца с территории РФ противником осуществлено 198 обстрелов, из них 47 обстрелов Черниговской области и 151 – Сумской области", – сказал Громов.

По его словам, наибольшая часть обстрелов оккупантов приходится на районы населенных пунктов Эсмань и Белополье Сумской области.

"В результате нанесенных противником авиационных ударов, артиллерийских обстрелов с начала месяца на территории Черниговской и Сумской областей разрушено 15 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе одна школа", – отметил Громов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской и Черниговской областей была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, Генштаб ВСУ, Черниговская область, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, инфраструктура, брифинг, российские оккупанты, школа, Алексей Громов
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