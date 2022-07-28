Оккупанты с начала июля почти 200 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области с территории РФ – Генштаб ВСУ

Об этом 28 июля на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"С начала месяца с территории РФ противником осуществлено 198 обстрелов, из них 47 обстрелов Черниговской области и 151 – Сумской области", – сказал Громов.
По его словам, наибольшая часть обстрелов оккупантов приходится на районы населенных пунктов Эсмань и Белополье Сумской области.
"В результате нанесенных противником авиационных ударов, артиллерийских обстрелов с начала месяца на территории Черниговской и Сумской областей разрушено 15 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе одна школа", – отметил Громов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской и Черниговской областей была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.