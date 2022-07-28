Оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано более 60 прилетов – ОВА

Как уточнил Живицкий, обошлось без жертв и разрушений Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"До полуночи вчера продолжался минометный огонь по территории Николаевской сельской общины. Всего 35 прилетов. После полуночи начался минометный обстрел одного из сел Эсманской общины, шесть прилетов", – написал глава ОВА.

По его словам, около 6.00 россияне обстреляли из минометов Хотинскую общину – пять прилетов, а в 8.30 – Краснопольскую общину (15 прилетов).

Как уточнил Живицкий, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

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