Россия в июле нанесла по Украине 49 ракетных и 44 авиаудара – Генштаб ВСУ

Об этом 28 июля на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"С начала месяца противником нанесены 49 ракетных ударов и 44 авиационных удара, в результате которых полностью разрушены 28 объектов, в том числе четыре школы и девять жилых домов, а также частично разрушены 137 объектов, из них семь объектов транспортной инфраструктуры, 11 учебных заведений и 29 жилых домов", – сказал Громов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 17 июля, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по Украине уже более 3 тыс. ракет. Половина из них сбивается украинской ПВО, сообщали в Минобороны 16 июля.
26 июля в воздушном командовании ВСУ заявили, что эффективность работы ПВО растет.
74% попадания российских ракет в Украине – в объекты гражданской инфраструктуры, рассказал 27 июля секретарь СНБО Алексей Данилов.