Россия в июле нанесла по Украине 49 ракетных и 44 авиаудара – Генштаб ВСУ

Об этом 28 июля на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"С начала месяца противником нанесены 49 ракетных ударов и 44 авиационных удара, в результате которых полностью разрушены 28 объектов, в том числе четыре школы и девять жилых домов, а также частично разрушены 137 объектов, из них семь объектов транспортной инфраструктуры, 11 учебных заведений и 29 жилых домов", – сказал Громов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)