С утра оккупанты ударили по Украине ракетами разного класса с трех направлений – ВС ВСУ

По словам Игната, россияне выпустили "Калибры" из акватории Черного моря, "Искандеры" из района деревни Зябровка Гомельской области Беларуси и ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, базирующихся на аэродроме Шайковка в России.
Всего враг выпустил около 20 ракет.
"К сожалению, в силу сложности поражения подобных воздушных целей на этот раз ПВО не удалось сбить эти ракеты", – приводит УП слова Игната.
По информации главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, ПВО сбила две из семи ракет, выпущенных по Киевской области, пять прилетели в Вышгородский район, повредив объект инфраструктуры. Как уточнили в Генштабе ВСУ, это была воинская часть в Лютеже – одно здание разрушено и два повреждены.
Больше 10 прилетов насчитали в Черниговской области. В Николаеве в результате удара ранен человек, тремя ракетами разрушена школа, повреждены жилые дома и склад агропромышленного предприятия.
Сейчас во многих областях снова объявлена воздушная тревога, в Киеве – пятая за день, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ночью российские оккупанты также нанесли ракетные удары из комплексов С-300 по Харькову. О двух ракетных ударах по населенным пунктам сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 17 июля, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по Украине уже более 3 тыс. ракет. Половина из них сбивается украинской ПВО, сообщали в Минобороны 16 июля.
26 июля в воздушном командовании ВСУ заявили, что эффективность работы ПВО растет.
74% попадания российских ракет по объектам в Украине – это попадания в объекты гражданской инфраструктуры, рассказал 27 июля секретарь СНБО Алексей Данилов.