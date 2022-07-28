С утра оккупанты ударили по Украине ракетами разного класса с трех направлений – ВС ВСУ

По словам Игната, россияне выпустили "Калибры" из акватории Черного моря, "Искандеры" из района деревни Зябровка Гомельской области Беларуси и ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, базирующихся на аэродроме Шайковка в России.

Всего враг выпустил около 20 ракет.

"К сожалению, в силу сложности поражения подобных воздушных целей на этот раз ПВО не удалось сбить эти ракеты", – приводит УП слова Игната.

По информации главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, ПВО сбила две из семи ракет, выпущенных по Киевской области, пять прилетели в Вышгородский район, повредив объект инфраструктуры. Как уточнили в Генштабе ВСУ, это была воинская часть в Лютеже – одно здание разрушено и два повреждены.

Больше 10 прилетов насчитали в Черниговской области. В Николаеве в результате удара ранен человек, тремя ракетами разрушена школа, повреждены жилые дома и склад агропромышленного предприятия.

Сейчас во многих областях снова объявлена воздушная тревога, в Киеве – пятая за день, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

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Ночью российские оккупанты также нанесли ракетные удары из комплексов С-300 по Харькову. О двух ракетных ударах по населенным пунктам сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.