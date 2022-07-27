В Луганской области ВСУ отразили шесть попыток штурма российских оккупантов – Гайдай

Гайдай: Россияне в очередной раз прибегли к ракетному террору Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

По его словам, противник пытается прорвать оборону ВСУ на разных участках фронта, однако украинские военные наносят захватчикам потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия.

"Россияне в очередной раз прибегли к ракетному террору, дважды обстреляв населенные пункты. Еще два раза они провели артиллерийские обстрелы, а также привлекали минометчиков. Неоднократно были задействованы беспилотники", – отметил глава ОВА.

По данным Гайдая, оккупанты вынуждены были отступить, в частности, в районе Верхнекаменского.

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