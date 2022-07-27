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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области ВСУ отразили шесть попыток штурма российских оккупантов – Гайдай

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Гайдай: Россияне в очередной раз прибегли к ракетному террору
Гайдай: Россияне в очередной раз прибегли к ракетному террору
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В Луганской области украинские военнослужащие отразили шесть попыток штурма российских оккупантов. Об этом 27 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, противник пытается прорвать оборону ВСУ на разных участках фронта, однако украинские военные наносят захватчикам потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия.

"Россияне в очередной раз прибегли к ракетному террору, дважды обстреляв населенные пункты. Еще два раза они провели артиллерийские обстрелы, а также привлекали минометчиков. Неоднократно были задействованы беспилотники", – отметил глава ОВА.

По данным Гайдая, оккупанты вынуждены были отступить, в частности, в районе Верхнекаменского.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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