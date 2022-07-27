В Луганской области ВСУ отразили шесть попыток штурма российских оккупантов – Гайдай

По его словам, противник пытается прорвать оборону ВСУ на разных участках фронта, однако украинские военные наносят захватчикам потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия.
"Россияне в очередной раз прибегли к ракетному террору, дважды обстреляв населенные пункты. Еще два раза они провели артиллерийские обстрелы, а также привлекали минометчиков. Неоднократно были задействованы беспилотники", – отметил глава ОВА.
По данным Гайдая, оккупанты вынуждены были отступить, в частности, в районе Верхнекаменского.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.