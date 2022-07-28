Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Николаеву, разрушили школу – мэр

В результате обстрела оккупантов известно о повреждении двух многоэтажек в Николаеве, отметил мэр Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook (архив)

По его словам, оккупанты продолжают "цинично обстреливать" гражданскую инфраструктуру Николаева.

"Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах побило окна и кровлю", – написал Сенкевич.

Еще одна ракета попала на территорию водной станции Кораблестроительного университета, повредив складское помещение, добавил мэр.

"На территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС, – подчеркнул Сенкевич. – Что касается жилых домов, в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек".

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, утром по облцентру был нанесен массированный ракетный удар.

"Предварительно известно, что в результате попадания трех ракет практически полностью разрушено здание средней школы в Корабельном районе… Также из-за попадания боеприпасов и их обломков поражены яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки", – отметил руководитель ОВА в Telegram.

Война России против Украины. Главное (обновляется)