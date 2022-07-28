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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Николаеву, разрушили школу – мэр

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В результате обстрела оккупантов известно о повреждении двух многоэтажек в Николаеве, отметил мэр
В результате обстрела оккупантов известно о повреждении двух многоэтажек в Николаеве, отметил мэр
Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в ночь на 28 июля обстреляли ракетами Николаев. О последствиях удара в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, оккупанты продолжают "цинично обстреливать" гражданскую инфраструктуру Николаева.

"Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах побило окна и кровлю", – написал Сенкевич.

Еще одна ракета попала на территорию водной станции Кораблестроительного университета, повредив складское помещение, добавил мэр.

"На территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС, – подчеркнул Сенкевич. – Что касается жилых домов, в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек".

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, утром по облцентру был нанесен массированный ракетный удар.

"Предварительно известно, что в результате попадания трех ракет практически полностью разрушено здание средней школы в Корабельном районе… Также из-за попадания боеприпасов и их обломков поражены яхт-клуб, склад агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки", – отметил руководитель ОВА в Telegram.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. 

Так, утром 26 июля по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области, зафиксированы попадания в авторынок, другие открытые территории пригорода.

Теги: Россия, Украина, пожар, Николаев, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Сенкевич, удары, Николаевская ОГА, инфраструктура, ранение, охранник, мэр, Виталий Ким, школа
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