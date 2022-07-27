Утром 27 июля оккупанты обстреляли Николаев, попадания были в промзону и ремонтное предприятие – Ким

"Утром, 27 июля, около 6.20 Николаев снова был обстрелян. По предварительной информации, попадания были в промышленную зону и ремонтное предприятие. Также повреждено здание и личный транспорт. Предварительно, без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреливали Николаевскую область, пострадавших нет.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.

Утром 26 июля по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. В оперативном командовании "Юг" сообщали, что по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области, зафиксированы попадания в авторынок, другие открытые территории пригорода.