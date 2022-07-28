В Николаеве прогремели взрывы – мэр

"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Всем оставаться в укрытиях!" – написал мэр в 4.35.

Он отметил, что воздушная тревога продолжается с 3.50.

В 6.07 мэр сообщил об отбое воздушной тревоги.

С утра оккупанты нанесли ракетные удары по территории Киевской и Черниговской областей, информации о жертвах или пострадавших сейчас нет.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Утром 26 июля по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области, зафиксированы попадания в авторынок, другие открытые территории пригорода.