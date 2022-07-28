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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве прогремели взрывы – мэр

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Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам практически ежедневно
Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам практически ежедневно
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook (архив)

Утром 28 июля в Николаеве прозвучали громкие взрывы. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Всем оставаться в укрытиях!" – написал мэр в 4.35.

Он отметил, что воздушная тревога продолжается с 3.50. 

В 6.07 мэр сообщил об отбое воздушной тревоги. 

С утра оккупанты нанесли ракетные удары по территории Киевской и Черниговской областей, информации о жертвах или пострадавших сейчас нет. 

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. 

Утром 26 июля по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области, зафиксированы попадания в авторынок, другие открытые территории пригорода.

Теги: Николаев, война России против Украины, Александр Сенкевич, взрывы
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