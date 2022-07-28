В результате ракетного удара оккупантов по Киевской области пострадали пятеро гражданских – ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.
"Последствия утренних взрывов в Киевской области. Утром враг обстрелял один из населенных пунктов Вышгородского района. Повреждены объекты военной инфраструктуры. На месте работают спасатели. Предварительно, пострадали пять гражданских лиц. К счастью, погибших нет", – написал руководитель ОВА.
По словам Кулебы, оккупанты выпустили по Киевской области семь ракет, две сбила ПВО.
В Генштабе сообщили, что россияне обстреляли воинскую часть в Лютеже – одно здание разрушено и два повреждены.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 28 июля Россия нанесла по Украине массированный удар, около 20 ракет были выпущены с трех направлений – "Калибры" из акватории Черного моря, "Искандеры" из района деревни Зябровка Гомельской области Беларуси и ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, базирующихся на аэродроме Шайковка в России, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.