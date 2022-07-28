В результате ракетного удара оккупантов по Киевской области пострадали пятеро гражданских – ОВА

Россияне нанесли ракетный удар по Лютежу, отметили в Генштабе ВСУ Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"Последствия утренних взрывов в Киевской области. Утром враг обстрелял один из населенных пунктов Вышгородского района. Повреждены объекты военной инфраструктуры. На месте работают спасатели. Предварительно, пострадали пять гражданских лиц. К счастью, погибших нет", – написал руководитель ОВА.

По словам Кулебы, оккупанты выпустили по Киевской области семь ракет, две сбила ПВО.

В Генштабе сообщили, что россияне обстреляли воинскую часть в Лютеже – одно здание разрушено и два повреждены.

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