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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара оккупантов по Киевской области пострадали пятеро гражданских – ОВА

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Россияне нанесли ракетный удар по Лютежу, отметили в Генштабе ВСУ
Россияне нанесли ракетный удар по Лютежу, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

В результате обстрела российскими оккупантами территории Киевской области утром 28 июля, предварительно, пострадали пять мирных жителей.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"Последствия утренних взрывов в Киевской области. Утром враг обстрелял один из населенных пунктов Вышгородского района. Повреждены объекты военной инфраструктуры. На месте работают спасатели. Предварительно, пострадали пять гражданских лиц. К счастью, погибших нет", – написал руководитель ОВА.

По словам Кулебы, оккупанты выпустили по Киевской области семь ракет, две сбила ПВО.

В Генштабе сообщили, что россияне обстреляли воинскую часть в Лютеже – одно здание разрушено и два повреждены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 28 июля Россия нанесла по Украине массированный удар, около 20 ракет были выпущены с трех направлений – "Калибры" из акватории Черного моря, "Искандеры" из района деревни Зябровка Гомельской области Беларуси и ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, базирующихся на аэродроме Шайковка в России, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Теги: Россия, Украина, Киевская ОГА, Киевская область, Вышгород, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, взрывы, инфраструктура, Алексей Кулеба, российские оккупанты
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