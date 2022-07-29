В Харьковской области скончался мирный житель, пострадавший во время обстрела 27 июля

В результате обстрела оккупантами есть раненый Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" / Fаcebook

"Я с грустью вынужден сообщить, что один из раненых 27 июля жителей Прудянки – мужчина 47 лет – от полученных поражений умер в больнице", – написал он.

Глава общины рассказал, что "на 155-й день полномасштабной российско-украинской войны вражеские силы обстреливали из артиллерии Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементиевку, Новое, Питомник и Русскую Лозовую, целили из танков и минометов по ближайшим к фронту поселкам и селам".

"В результате обстрелов в Дергачах 47-летний мужчина получил осколочное ранение", – отметил Задоренко.

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