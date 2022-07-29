В Харьковской области скончался мирный житель, пострадавший во время обстрела 27 июля

"Я с грустью вынужден сообщить, что один из раненых 27 июля жителей Прудянки – мужчина 47 лет – от полученных поражений умер в больнице", – написал он.
Глава общины рассказал, что "на 155-й день полномасштабной российско-украинской войны вражеские силы обстреливали из артиллерии Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементиевку, Новое, Питомник и Русскую Лозовую, целили из танков и минометов по ближайшим к фронту поселкам и селам".
"В результате обстрелов в Дергачах 47-летний мужчина получил осколочное ранение", – отметил Задоренко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
За время полномасштабной войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил Синегубов 23 июля.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области были разрушены более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
27 июля Синегубов сообщал, что с мая в Харьковской области ВСУ освободили 23 населенных пункта.