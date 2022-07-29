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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области скончался мирный житель, пострадавший во время обстрела 27 июля

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В результате обстрела оккупантами есть раненый
В результате обстрела оккупантами есть раненый
Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" / Fаcebook

28 июля в Дергачевской территориальной общине Харьковской области скончался мирный житель, который получил ранение двумя днями ранее. Об этом 29 июля сообщил в Fаcebook глава общины Вячеслав Задоренко.

"Я с грустью вынужден сообщить, что один из раненых 27 июля жителей Прудянки – мужчина 47 лет – от полученных поражений умер в больнице", – написал он.

Глава общины рассказал, что "на 155-й день полномасштабной российско-украинской войны вражеские силы обстреливали из артиллерии Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементиевку, Новое, Питомник и Русскую Лозовую, целили из танков и минометов по ближайшим к фронту поселкам и селам".

"В результате обстрелов в Дергачах 47-летний мужчина получил осколочное ранение", – отметил Задоренко.

https://www.facebook.com/Zadorenko/posts/pfbid024hNEufFVRDBKxVFgCYD5UpzRYdpT34uZjVprrB5WPrcc9W6hXCSsV9tEtRhrsc4Gl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

За время полномасштабной войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил Синегубов 23 июля.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области были разрушены более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

27 июля Синегубов сообщал, что с мая в Харьковской области ВСУ освободили 23 населенных пункта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Харьковская область, раненые, артиллерия, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, пострадавшие, ранение, мужчины, Дергачи
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