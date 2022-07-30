Оккупанты ночью били ракетами по Харькову, попали в учебное заведение

После российских атак спасатели тушат пожары и разбирают завалы Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (архив)

"Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи. Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС", – написал мэр.

Он отметил, что около 4.00 был еще один удар, "который слышал весь город". Власти выясняют, куда прилетело.

Война России против Украины. Главное (обновляется)