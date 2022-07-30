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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью били ракетами по Харькову, попали в учебное заведение

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После российских атак спасатели тушат пожары и разбирают завалы
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (архив)

В ночь на субботу, 30 июля, российские оккупанты дважды обстреляли Харьков. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи. Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС", – написал мэр.

Он отметил, что около 4.00 был еще один удар, "который слышал весь город". Власти выясняют, куда прилетело. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.

Теги: Харьков, Владимир Зеленский, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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