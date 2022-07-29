Российские оккупанты обстреляли жилой дом и вуз в Харькове

"В 4.09 два "прихода". Оба в центральную часть города. В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС – разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае – прилет в здание одного из высших учебных заведений Харькова", – написал городской голова.

На данный момент информации о пострадавших или погибших нет.

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