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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли жилой дом и вуз в Харькове

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Сотрудники ГСЧС сейчас разбирают завалы жилого дома
Сотрудники ГСЧС сейчас разбирают завалы жилого дома
Фото: ДСНС України / Telegram

Российские оккупанты в ночь на 29 июля обстреляли Харьков. Об этом в Telegram заявил мэр города Игорь Терехов.

"В 4.09 два "прихода". Оба в центральную часть города. В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС – разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае – прилет в здание одного из высших учебных заведений Харькова", – написал городской голова.

На данный момент информации о пострадавших или погибших нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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