"Выпустили аж три ракеты". Россияне ударили по училищу в Харькове, возник большой пожар

Один из ударов был нанесен по училищу в Слободском районе.
"По училищу выпустили аж три ракеты. Предположительно, С-300. Центральный корпус уничтожен, пожар был крупный, но наши спасатели справились", – написал мэр.
В управлении ГСЧС Харьковской области добавили, что пожар в трехэтажном здании училища тушили более 100 спасателей при помощи 18 единиц пожарно-спасательной техники.
Терехов сообщил, что второй ночной прилет в районе местности Холодная гора пришелся в землю. "Никто не пострадал, ничего не разрушено, только стекла в близлежащих домах повылетали", – отметил мэр.
В прокуратуре Харьковской области сообщили, что в результате этого обстрела на территории возле двухэтажного нежилого здания обнаружено воронка размерами 9 на 10 м и глубиной 5,5 м.
В связи с обстрелами начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.