"Выпустили аж три ракеты". Россияне ударили по училищу в Харькове, возник большой пожар

Один из ударов был нанесен по училищу в Слободском районе.

"По училищу выпустили аж три ракеты. Предположительно, С-300. Центральный корпус уничтожен, пожар был крупный, но наши спасатели справились", – написал мэр.

В управлении ГСЧС Харьковской области добавили, что пожар в трехэтажном здании училища тушили более 100 спасателей при помощи 18 единиц пожарно-спасательной техники.

Терехов сообщил, что второй ночной прилет в районе местности Холодная гора пришелся в землю. "Никто не пострадал, ничего не разрушено, только стекла в близлежащих домах повылетали", – отметил мэр.

В прокуратуре Харьковской области сообщили, что в результате этого обстрела на территории возле двухэтажного нежилого здания обнаружено воронка размерами 9 на 10 м и глубиной 5,5 м.

В связи с обстрелами начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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