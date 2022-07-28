Страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз – СМИ

В компании Lloyd's (Великобритания) считают, что риски вывоза зерна из украинских портов остаются высокими из-за ракетного удара России по одесскому порту в день подписания соглашения о зерновом коридоре в Стамбуле, говорится в сообщении.
Глава рынка коммерческого страхования Lloyd's Брюс Карнеги-Браун сказал агентству, что главными условиями продолжения работы отрасли являются сохранение договоренностей по сопровождению международных военно-морских сил и четкая стратегия борьбы с морскими минами.
По его словам, "очень важно, чтобы сделка оставалась в силе", цитирует Reuters.
Исполнительный директор страховой компании Lancashire (Великобритания) Алекс Мелони также подтвердил агентству, что риски прохождения судов по охраняемым коридором высоки, но компания заинтересована в предоставлении страхового покрытия.
27 июля министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов.
Ожидается, что первый корабль с зерном покинет порт Одессы в ближайшие "несколько дней".
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала соответствующий документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский говорил, что Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.