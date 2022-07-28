Страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз – СМИ

Риски прохождения судов в Черном море высоки, но страховые компании заинтересованы участвовать в сделках, говорят их представители Фото: ЕРА

В компании Lloyd's (Великобритания) считают, что риски вывоза зерна из украинских портов остаются высокими из-за ракетного удара России по одесскому порту в день подписания соглашения о зерновом коридоре в Стамбуле, говорится в сообщении.

Глава рынка коммерческого страхования Lloyd's Брюс Карнеги-Браун сказал агентству, что главными условиями продолжения работы отрасли являются сохранение договоренностей по сопровождению международных военно-морских сил и четкая стратегия борьбы с морскими минами.

По его словам, "очень важно, чтобы сделка оставалась в силе", цитирует Reuters.

Исполнительный директор страховой компании Lancashire (Великобритания) Алекс Мелони также подтвердил агентству, что риски прохождения судов по охраняемым коридором высоки, но компания заинтересована в предоставлении страхового покрытия.

27 июля министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов.

Ожидается, что первый корабль с зерном покинет порт Одессы в ближайшие "несколько дней".