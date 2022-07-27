Кубраков: Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры – Украина переходит к плану Б по экспорту зерна

Украина будет использовать Дунайские порты для экпорта зерна, если РФ продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, отметил Кубраков Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Об этом 27 июля в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Попова спросила главу Мининфраструктуры, что будет с поставками зерна из Украины, если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры.

"Мы переходим к плану Б, который был все это время. То есть будем использовать… Дунайские порты. Будем использовать железную дорогу, максимально загружать и двигаться в сторону Польши, Словакии, Венгрии. То есть все, что будет доступно, мы будем использовать. И грузовики, мы многое для этого сделали", – ответил Кубраков.

По его словам, объем экспорта украинского продовольствия через Дунайские порты растет – в июле ожидается на уровне 1,3 млн тонн.

"Эти вещи тяжело сравнивать. Но какой у нас выход? Мы не будем рисковать людьми", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Кубраков рассказал, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов – Одесса, Черноморск и Пивденный.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбила ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.

Генсек ООН осудил ракетные удары по одесскому порту. Он подчеркнул, что все стороны должны исполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.