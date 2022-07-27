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Кубраков: Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры – Украина переходит к плану Б по экспорту зерна

Украина будет использовать Дунайские порты для экпорта зерна, если РФ продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, отметил Кубраков
Украина будет использовать Дунайские порты для экпорта зерна, если РФ продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, отметил Кубраков
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Украина как альтернативу морскому пути вывоза зерна из страны рассматривает также вариант его экспорта через Дунайские порты, железную дорогу, а также с помощью грузовиков.

Об этом 27 июля в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Попова спросила главу Мининфраструктуры, что будет с поставками зерна из Украины, если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры.

"Мы переходим к плану Б, который был все это время. То есть будем использовать… Дунайские порты. Будем использовать железную дорогу, максимально загружать и двигаться в сторону Польши, Словакии, Венгрии. То есть все, что будет доступно, мы будем использовать. И грузовики, мы многое для этого сделали", – ответил Кубраков.

По его словам, объем экспорта украинского продовольствия через Дунайские порты растет – в июле ожидается на уровне 1,3 млн тонн.  

"Эти вещи тяжело сравнивать. Но какой у нас выход? Мы не будем рисковать людьми", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Кубраков рассказал, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов – Одесса, Черноморск и Пивденный.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбила ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.

Генсек ООН осудил ракетные удары по одесскому порту. Он подчеркнул, что все стороны должны исполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.

Контекст:

Зеленский сообщил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала соответствующий документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.

По словам Кубракова, Украина подписывала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов с ООН и Турцией. "Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает", – отметил глава Мининфраструктуры.

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