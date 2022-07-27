Кубраков рассказал, когда первый корабль с зерном покинет порт Одессы

Глава Мининфраструктуры Украины не смог ответить, сколько кораблей прибудет в Одессу для вывоза продовольствия Фото: ДП "Одеський порт" / Facebook

"В ближайшие дни мы ожидаем, что это произойдет. Мы готовимся к этому", – сказал глава Мининфраструктуры.

По словам Кубракова, для реализации соглашения о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из морских портов Украины "нужно многое сделать с точки зрения украинской железной дороги".

"Потому что в это время все грузы ехали на западные границы. Это наша внутренняя задача. А есть задачи внешние. Прежде всего, рынок должен найти соответствующие суда, которые будут иметь желания, будут иметь соответствующую страховку и заходить в наши порты", – отметил министр.

Кубраков добавил, что будут разминированы часть выходов из портов ("зеленые коридоры"), и только после этого начнется работа по экспорту зерна.

В то же время глава Мининфраструктуры не смог ответить, сколько кораблей прибудет в Одессу для вывоза продовольствия.

"Сейчас эти так называемые "коридоры" формируются. Рынок ищет фрахты… То есть, компании могут быть американские, европейские или еще какие-то, а заходящие корабли будут ближайшие, которые есть в этом регионе – украинские, турецкие, грузинские. Которые будут доступны, те и будут фрахтовать", – пояснил Кубраков.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.