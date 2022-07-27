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Кубраков рассказал, когда первый корабль с зерном покинет порт Одессы

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Глава Мининфраструктуры Украины не смог ответить, сколько кораблей прибудет в Одессу для вывоза продовольствия
Глава Мининфраструктуры Украины не смог ответить, сколько кораблей прибудет в Одессу для вывоза продовольствия
Фото: ДП "Одеський порт" / Facebook

Первый корабль с украинским зерном покинет одесский порт в ближайшие "несколько дней". Об этом 27 июля в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"В ближайшие дни мы ожидаем, что это произойдет. Мы готовимся к этому", – сказал глава Мининфраструктуры.

По словам Кубракова, для реализации соглашения о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из морских портов Украины "нужно многое сделать с точки зрения украинской железной дороги".   

"Потому что в это время все грузы ехали на западные границы. Это наша внутренняя задача. А есть задачи внешние. Прежде всего, рынок должен найти соответствующие суда, которые будут иметь желания, будут иметь соответствующую страховку и заходить в наши порты", – отметил министр.

Кубраков добавил, что будут разминированы часть выходов из портов ("зеленые коридоры"), и только после этого начнется работа по экспорту зерна.

В то же время глава Мининфраструктуры не смог ответить, сколько кораблей прибудет в Одессу для вывоза продовольствия.  

"Сейчас эти так называемые "коридоры" формируются. Рынок ищет фрахты… То есть, компании могут быть американские, европейские или еще какие-то, а заходящие корабли будут ближайшие, которые есть в этом регионе – украинские, турецкие, грузинские. Которые будут доступны, те и будут фрахтовать", – пояснил Кубраков.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала соответствующий документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.

По словам Кубракова, Украина подписывала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов с ООН и Турцией. "Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает", – отметил глава Мининфраструктуры.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, ООН, экспорт, война России против Украины, Одесский морской торговый порт, Мининфраструктуры, интервью, блокирование, порт, корабли, судоходство, соглашение, Александр Кубраков, зерно
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