Кубраков рассказал, когда первый корабль с зерном покинет порт Одессы

"В ближайшие дни мы ожидаем, что это произойдет. Мы готовимся к этому", – сказал глава Мининфраструктуры.
По словам Кубракова, для реализации соглашения о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из морских портов Украины "нужно многое сделать с точки зрения украинской железной дороги".
"Потому что в это время все грузы ехали на западные границы. Это наша внутренняя задача. А есть задачи внешние. Прежде всего, рынок должен найти соответствующие суда, которые будут иметь желания, будут иметь соответствующую страховку и заходить в наши порты", – отметил министр.
Кубраков добавил, что будут разминированы часть выходов из портов ("зеленые коридоры"), и только после этого начнется работа по экспорту зерна.
В то же время глава Мининфраструктуры не смог ответить, сколько кораблей прибудет в Одессу для вывоза продовольствия.
"Сейчас эти так называемые "коридоры" формируются. Рынок ищет фрахты… То есть, компании могут быть американские, европейские или еще какие-то, а заходящие корабли будут ближайшие, которые есть в этом регионе – украинские, турецкие, грузинские. Которые будут доступны, те и будут фрахтовать", – пояснил Кубраков.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала соответствующий документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.
Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.
По словам Кубракова, Украина подписывала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов с ООН и Турцией. "Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает", – отметил глава Мининфраструктуры.