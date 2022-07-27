Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов – Кубраков

Такое мнение 27 июля в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале, выразил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Попова спросила главу Мининфраструктуры, корабли каких стран будут первыми заходить в украинские порты для вывоза зерна, кто покупатель.
"Владельцы грузов. Прежде всего, я думаю, что украинские компании. Потому что они все же большие украинские трейдеры. Потому что они уже в состоянии войны, так осторожно скажу. Они уже здесь, они присутствуют, с февраля для них ситуация не меняется. Поэтому для них дополнительный риск не проблема. Потому я уверен, что это будут украинские компании", – ответил Кубраков.
По его словам, из трех морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный Украина рассчитывает вывозить около 3 млн тонн зерна в первые месяцы действия соглашения о безопасной транспортировке, а всего – 5 млн тонн.
"Это не проблема для этих трех крупных портов", – подчеркнул Кубраков.
Ожидается, что первый корабль с зерном покинет порт Одессы в ближайшие "несколько дней".
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский говорил, что Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала соответствующий документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.
Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.
По словам Кубракова, Украина подписывала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов с ООН и Турцией. "Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает", – отметил глава Мининфраструктуры.