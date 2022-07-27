Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов – Кубраков

Такое мнение 27 июля в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале, выразил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Попова спросила главу Мининфраструктуры, корабли каких стран будут первыми заходить в украинские порты для вывоза зерна, кто покупатель.

"Владельцы грузов. Прежде всего, я думаю, что украинские компании. Потому что они все же большие украинские трейдеры. Потому что они уже в состоянии войны, так осторожно скажу. Они уже здесь, они присутствуют, с февраля для них ситуация не меняется. Поэтому для них дополнительный риск не проблема. Потому я уверен, что это будут украинские компании", – ответил Кубраков.

По его словам, из трех морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный Украина рассчитывает вывозить около 3 млн тонн зерна в первые месяцы действия соглашения о безопасной транспортировке, а всего – 5 млн тонн.

"Это не проблема для этих трех крупных портов", – подчеркнул Кубраков.

Ожидается, что первый корабль с зерном покинет порт Одессы в ближайшие "несколько дней".

27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский говорил, что Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.