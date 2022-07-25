Каналом устья Быстрое судового хода Дунай – Черное море воспользовалось около 70 судов – Кубраков

Об этом 25 июля на брифинге, который транслировался в Facebook медиацентра "Украина", сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

"После возвращения контроля над островом Змеиный мы открыли устье Быстрое на Дунае… и там уже прошло около 70 судов почти за две недели", – сказал министр.

30 июня стало известно, что российские военные покинули контролировавшийся ими до этого времени остров Змеиный – после серии ударов, нанесенных украинскими военными. Оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

Проход судов через устье Быстрое открыли 9 июля, сообщила пресс-служба Администрации морских судов Украины.

В ООН заявили, что экспорт украинского зерна через Дунай важен, но этого недостаточно для предотвращения глобального голода.

Война России против Украины. Главное (обновляется)