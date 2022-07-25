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Каналом устья Быстрое судового хода Дунай – Черное море воспользовалось около 70 судов – Кубраков

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Проход судов через устье Быстрое для экспорта украинского зерна открыли 9 июля
Проход судов через устье Быстрое для экспорта украинского зерна открыли 9 июля
Фото: Олександр Кубраков / Facebook (иллюстративное)

После открытия судоходного пути Дунай – Черное море для экспорта украинского зерна по каналу устья Быстрое уже прошло около 70 судов.

Об этом 25 июля на брифинге, который транслировался в Facebook медиацентра "Украина", сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

"После возвращения контроля над островом Змеиный мы открыли устье Быстрое на Дунае… и там уже прошло около 70 судов почти за две недели", – сказал министр.

30 июня стало известно, что российские военные покинули контролировавшийся ими до этого времени остров Змеиный – после серии ударов, нанесенных украинскими военными. Оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.

Проход судов через устье Быстрое открыли 9 июля, сообщила пресс-служба Администрации морских судов Украины.

В ООН заявили, что экспорт украинского зерна через Дунай важен, но этого недостаточно для предотвращения глобального голода.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/UkraineMediaCenter/videos/729047444862751/

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна. Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта. При этом ракеты оккупантов не попали в хранилище зерна, проинформировало командование "Юг" ВСУ.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил ракетные удары по одесскому порту. Он подчеркнул, что все стороны должны исполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.

По словам Кубракова, Украина подписывала соглашение с ООН и Турцией. "Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает", – отметил глава Мининфраструктуры.

Теги: Украина, Черное море, экспорт, Дунай, война России против Украины, Мининфраструктуры, судоходство, брифинг, Александр Кубраков, открытие, остров Змеиный, зерно
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