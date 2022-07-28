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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Египет отменил контракты на покупку украинского зерна, подписанные еще до войны – СМИ

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По данным Reuters, четыре отмененных груза были куплены в декабре по цене от $346 до $360 за тонну
По данным Reuters, четыре отмененных груза были куплены в декабре по цене от $346 до $360 за тонну 
Фото: ЕРА

Египет расторг контракты на 240 тыс. тонн украинской пшеницы. Они были заключены в феврале и марте, но зерно так и не было отгружено из-за начала полномасштабного вторжения России. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает Reuters.

По данным агентства, Генеральное управление по поставкам товаров Египта (GASC) освободило украинские компании "Нибулон" и Inerco от обязательств по поставке зерна, несмотря на то, что в контрактах GASC нет пункта о форс-мажоре, говорится в сообщении. 

Египет отменил соглашения по четырем из пяти партий зерна. Четыре отмененных груза были куплены в декабре по цене от $346 до $360 за тонну, включая стоимость доставки. Пятый, по информации Reuters, загружен на судно и ожидает выхода из порта Черноморск.

На прошлой неделе Россия и Украина подписали зеркальные соглашения с Турцией и ООН о возобновлении экспорта зерна по Черному морю. Журналистам не удалось выяснить, были ли контракты расторгнуты Египтом до или после того, как стороны согласовали снятие блокады.

Агентство отмечает, что Египет – один из главных в мире импортеров пшеницы и ранее GASC предоставляло торговым домам из других стран необходимую отсрочку на доставку грузов.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала соответствующий документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Сейчас в Украине находится остаток прошлогоднего урожая зерновых, который можно экспортировать на сумму $10 млрд. Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский во время брифинга 25 июля, транслировавшегося "Укринформом". По словам Сольского, подписанное 22 июля соглашение об экспорте зерна может помочь решить эти проблемы: количество экспортируемого зерна должно вырасти, а логистика – удешевиться.

Теги: Украина, Египет, экспорт, блокада, зерно
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