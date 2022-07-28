Египет отменил контракты на покупку украинского зерна, подписанные еще до войны – СМИ

По данным Reuters, четыре отмененных груза были куплены в декабре по цене от $346 до $360 за тонну Фото: ЕРА

По данным агентства, Генеральное управление по поставкам товаров Египта (GASC) освободило украинские компании "Нибулон" и Inerco от обязательств по поставке зерна, несмотря на то, что в контрактах GASC нет пункта о форс-мажоре, говорится в сообщении.

Египет отменил соглашения по четырем из пяти партий зерна. Четыре отмененных груза были куплены в декабре по цене от $346 до $360 за тонну, включая стоимость доставки. Пятый, по информации Reuters, загружен на судно и ожидает выхода из порта Черноморск.

На прошлой неделе Россия и Украина подписали зеркальные соглашения с Турцией и ООН о возобновлении экспорта зерна по Черному морю. Журналистам не удалось выяснить, были ли контракты расторгнуты Египтом до или после того, как стороны согласовали снятие блокады.

Агентство отмечает, что Египет – один из главных в мире импортеров пшеницы и ранее GASC предоставляло торговым домам из других стран необходимую отсрочку на доставку грузов.