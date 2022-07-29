В портах Одесса и Черноморск готовы к отправке 10 судов с зерном – глава Мининфраструктуры

"Впервые с 24 февраля в морских портах Украины возобновлена работа. Суда, которые были загружены зерном еще зимой, готовы к выходу, как только наши партнеры, ООН и Турция, согласуют "зеленый коридор" в направлении Босфора", – написал министр.
По словам Кубракова, экспорт зерна начнется с отправки кораблей, которые не смогли покинуть порты после нападения России на Украину.
"На данный момент 17 судов в портах Одесса и Черноморск уже загружены и 10 из них готовы к отправке", – резюмировал министр инфраструктуры Украины.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в портах Одесской области находятся 17 судов почти с 600 тыс. тонн грузов. Из них 16 судов с украинским зерном общей тоннажностью около 580 тыс. тонн в ближайшее время выйдут в порты назначения.
Президент Владимир Зеленский сегодня опубликовал фото турецкого судна, которое загружают украинским зерном в порту Черноморск. Он сообщил, что Украина полностью готова к началу морского экспорта зерна и ждет сигналов от Турции и ООН о начале транспортировки.
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.
Кубраков заявлял 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.