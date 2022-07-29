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В портах Одесса и Черноморск готовы к отправке 10 судов с зерном – глава Мининфраструктуры

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Экспорт зерна начнется с отправки кораблей, которые не смогли покинуть порты после нападения России на Украину, отметил Кубраков
Экспорт зерна начнется с отправки кораблей, которые не смогли покинуть порты после нападения России на Украину, отметил Кубраков
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

В морских портах Одесса и Черноморск уже погрузили зерно на 17 судов. Об этом 29 июля в Facebook сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

"Впервые с 24 февраля в морских портах Украины возобновлена работа. Суда, которые были загружены зерном еще зимой, готовы к выходу, как только наши партнеры, ООН и Турция, согласуют "зеленый коридор" в направлении Босфора", – написал министр.

По словам Кубракова, экспорт зерна начнется с отправки кораблей, которые не смогли покинуть порты после нападения России на Украину.

"На данный момент 17 судов в портах Одесса и Черноморск уже загружены и 10 из них готовы к отправке", – резюмировал министр инфраструктуры Украины.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid0joSf2er1PXjB7enEu7Hc6E33BMngV9aSS7npQVaKvT24aiGBfxxTT6doPrAA76SUl

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в портах Одесской области находятся 17 судов почти с 600 тыс. тонн грузов. Из них 16 судов с украинским зерном общей тоннажностью около 580 тыс. тонн в ближайшее время выйдут в порты назначения.

Президент Владимир Зеленский сегодня опубликовал фото турецкого судна, которое загружают украинским зерном в порту Черноморск. Он сообщил, что Украина полностью готова к началу морского экспорта зерна и ждет сигналов от Турции и ООН о начале транспортировки.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.

27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.

Кубраков заявлял 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, ООН, экспорт, война России против Украины, Одесский морской торговый порт, Черноморск, Босфор, Мининфраструктуры, корабли, судоходство, соглашение, Александр Кубраков, зерно
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