В портах Одесса и Черноморск готовы к отправке 10 судов с зерном – глава Мининфраструктуры

Экспорт зерна начнется с отправки кораблей, которые не смогли покинуть порты после нападения России на Украину, отметил Кубраков Фото: Олександр Кубраков / Facebook

"Впервые с 24 февраля в морских портах Украины возобновлена работа. Суда, которые были загружены зерном еще зимой, готовы к выходу, как только наши партнеры, ООН и Турция, согласуют "зеленый коридор" в направлении Босфора", – написал министр.

По словам Кубракова, экспорт зерна начнется с отправки кораблей, которые не смогли покинуть порты после нападения России на Украину.

"На данный момент 17 судов в портах Одесса и Черноморск уже загружены и 10 из них готовы к отправке", – резюмировал министр инфраструктуры Украины.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в портах Одесской области находятся 17 судов почти с 600 тыс. тонн грузов. Из них 16 судов с украинским зерном общей тоннажностью около 580 тыс. тонн в ближайшее время выйдут в порты назначения.

Президент Владимир Зеленский сегодня опубликовал фото турецкого судна, которое загружают украинским зерном в порту Черноморск. Он сообщил, что Украина полностью готова к началу морского экспорта зерна и ждет сигналов от Турции и ООН о начале транспортировки.