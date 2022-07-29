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"Россия должна уважать соглашение". Послы G7 прибыли в Одессу, чтобы подчеркнуть важность возобновления экспорта продовольствия – Симмонс

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Симмонс опубликовала совместное с послами G7 в Украине фото в Одессе
Симмонс опубликовала совместное с послами G7 в Украине фото в Одессе
Фото: Melinda Simmons / Twitter

Послы стран "Большой семерки" (США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии) в Украине прибыли в Одессу.

Об этом 29 июля в Twitter сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Я с коллегами – послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключенного при посредничестве ООН. Россия должна уважать это соглашение", – написала Симмонс, опубликовав совместное фото с послами.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

Кубраков рассказал, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он. В то же время, по данным Reutersстрахование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз – риски считаются высокими после ракетного удара России по порту Одессы.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала соответствующий документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

Соглашение, среди прочего, предполагает создание в Турции Совместного координационного центра (СКЦ) по вывозу украинского зерна, который будет действовать под эгидой ООН. Его работа стартовала 27 июля. В тот же день Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Одесса, Турция, Франция, ООН, Великобритания, Италия, Канада, Япония, Большая семерка, экспорт, обстрелы, война России против Украины, корабли, Мелинда Симмонс, судоходство, соглашение, посол, послы, зерно
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