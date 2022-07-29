"Россия должна уважать соглашение". Послы G7 прибыли в Одессу, чтобы подчеркнуть важность возобновления экспорта продовольствия – Симмонс

Симмонс опубликовала совместное с послами G7 в Украине фото в Одессе Фото: Melinda Simmons / Twitter

Об этом 29 июля в Twitter сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Я с коллегами – послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключенного при посредничестве ООН. Россия должна уважать это соглашение", – написала Симмонс, опубликовав совместное фото с послами.

Я з колегами-послами G7 та Туреччини зараз в Одесі, щоб засвідчити важливість угоди для відновлення експорту українського продовольства, укладеної за посередництва ООН.



Росія повинна поважати цю угоду.#ЇжаНеЗброя



* * * * * * * * * — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 29, 2022

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

Кубраков рассказал, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он. В то же время, по данным Reuters, страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз – риски считаются высокими после ракетного удара России по порту Одессы.