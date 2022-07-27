Об этом 27 июля в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале, рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Если сейчас ситуация, то примерно половина [экспорта] – это Дунай. Далее 30% – это железная дорога и 20% – грузовики. Если будет Черное море, то будут работать три порта. И они заберут 70–80% так же, как было до войны", – отметил глава Мининфраструктуры.

Кубраков рассказал, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов.

Если же Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, то Украина перейдет к плану Б по экспорту зерна, подчеркнул министр.

По его словам, объем экспорта украинского продовольствия через дунайские порты растет – в июле он ожидается на уровне 1,3 млн тонн.