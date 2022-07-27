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Три морских порта заберут 70–80% экспорта агропродукции из Украины, сейчас половина приходится на Дунай – Мининфраструктуры

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Украина планирует экспортировать зерно из морских портов Черноморск, Одесса и Пивденный
Украина планирует экспортировать зерно из морских портов Черноморск, Одесса и Пивденный
Фото: Державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ" / Facebook

Если соглашения о безопасной транспортировке продовольствия через Черное море заработают, то его вывоз из трех морских портов – Одесса, Черноморск и Пивденный – составит 70–80% экспорта агропродукции Украины, как было и до войны.

Об этом 27 июля в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале, рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Если сейчас ситуация, то примерно половина [экспорта] – это Дунай. Далее 30% – это железная дорога и 20% – грузовики. Если будет Черное море, то будут работать три порта. И они заберут 70–80% так же, как было до войны", – отметил глава Мининфраструктуры.

Кубраков рассказал, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов.

Если же Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, то Украина перейдет к плану Б по экспорту зерна, подчеркнул министр.

По его словам, объем экспорта украинского продовольствия через дунайские порты растет – в июле он ожидается на уровне 1,3 млн тонн.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала соответствующий документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.

По словам Кубракова, Украина подписывала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов с ООН и Турцией. "Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает", – отметил глава Мининфраструктуры.

Теги: Украина, Одесса, Черное море, железная дорога, экспорт, Дунай, безопасность, Мининфраструктуры, интервью, грузовик, судоходство, соглашение, Александр Кубраков, зерно
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