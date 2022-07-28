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Первое судно с зерном может выйти из украинского порта 29 июля – ООН

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В ООН прогнозируют отправку первого судна с украинским зерном 29 июля
В ООН прогнозируют отправку первого судна с украинским зерном 29 июля
Фото: depositphotos.com

Торговое судно с украинским зерном впервые после деблокады украинских портов может выйти из порта в Одесской области и, вероятно, направится в Сомали, заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, сообщает 28 июля "BBC News Україна".

Представитель ООН добавил, что вместе с зерном Украина отправит на экспорт удобрения.

По словам Гриффитса, наблюдатели ООН и Турции будут присутствовать в портах Одесской области и будут контролировать загрузку.

В свою очередь, для судов, идущих в украинские порты, инспекции будут проводиться в турецком порту, чтобы убедиться, что на этих судах нет контрабанды и оружия, добавил замглавы ООН.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.

Васьков отметил, что администрировать и обеспечивать все процессы в территориальных водах Украины будет исключительно украинская власть.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

По словам Кубракова, Украина подписывала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов с ООН и Турцией. "Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает", – отметил глава Мининфраструктуры.

Кубраков рассказал, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. В случае, если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану "Б", добавил он. В то же время, по данным Reuters, страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз – риски считаются высокими после ракетного удара России по порту Одессы.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 мая, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала соответствующий документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе.

Соглашение, среди прочего, предполагает создание в Турции Совместного координационного центра (СКЦ) по вывозу украинского зерна, который будет действовать под эгидой ООН, писала "Русская служба BBC". Его работа стартовала 27 июля.

27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.

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