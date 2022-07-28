Первое судно с зерном может выйти из украинского порта 29 июля – ООН

Представитель ООН добавил, что вместе с зерном Украина отправит на экспорт удобрения.

По словам Гриффитса, наблюдатели ООН и Турции будут присутствовать в портах Одесской области и будут контролировать загрузку.

В свою очередь, для судов, идущих в украинские порты, инспекции будут проводиться в турецком порту, чтобы убедиться, что на этих судах нет контрабанды и оружия, добавил замглавы ООН.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует начать судоходство из морских портов страны в ближайшие дни. Экспорт зерна начнется из Морского торгового порта Черноморск в Одесской области, уточнил заместитель Кубракова Юрий Васьков. В целом в течение двух недель Украина будет технически готова осуществлять экспорт из трех терминалов: кроме порта в Черноморске, из портов Одесса и Пивденный.

Васьков отметил, что администрировать и обеспечивать все процессы в территориальных водах Украины будет исключительно украинская власть.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерна для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

По словам Кубракова, Украина подписывала соглашение о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов с ООН и Турцией. "Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют, оно работает, если не гарантируют, оно не работает", – отметил глава Мининфраструктуры.

Кубраков рассказал, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. В случае, если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану "Б", добавил он. В то же время, по данным Reuters, страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз – риски считаются высокими после ракетного удара России по порту Одессы.