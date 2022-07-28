Макрон назвал РФ "одной из последних колониальных империй", развязавшей войну за территории, как в позапрошлом веке

На брифинге в Бенине в рамках поездки по Африке Макрон заявил, что напав на Украину, РФ развязала "территориальную войну". Как казалось, такие войны "исчезли с европейской земли", добавил французский лидер.
"Это война за территории... Это война, как в начале ХХ, в XIX веке", – сказал Макрон.
Президент Франции отметил, что африканские народы также имели подобный опыт.
"Россия – одна из последних колониальных имперских держав… решила вторгнуться в соседнюю страну чтобы отстаивать свои интересы", – отметил Макрон.
Президент Франции уточнил, что в XXI веке РФ сделала войну гибридной, используя в качестве оружия также пропаганду, энергоносители и продовольствие, пишет Сhallenges.
"Они решили, что информация, энергия и продовольствие являются военными инструментами, поставленными на службу континентальной империалистической войне против Украины", – сказал Макрон.
Президент Франции признался, что хотел бы "охарактеризовать в более грубых терминах то, что происходит сегодня", имея в виду российское вторжение в Украину.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Вторжению предшествовали попытки телефонных о очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.
Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.
Один из разговоров с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом, и беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали".
По признанию Макрона, после визита в Украину в июне он начал особенно ощущать, что его переговоры с Путиным не дали результата. "Учитывая то количество часов, которые я провел в разговорах с ним, и учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, то я не только разочарован. Это недостаточно сильное слово, учитывая то, к чему привели действия этого человека", – сказал президент Франции.
Французский президент убежден, что "Россия не может и не должна победить", но война быстро не закончится. Он прогнозирует, что лето и начало осени в Украине будут "очень тяжелыми".