Макрон назвал РФ "одной из последних колониальных империй", развязавшей войну за территории, как в позапрошлом веке

Макрон заявил, что Россия ведет "территориальную войну" с применением гибридных методов – используя информацию, энергоносители и продовольствие как оружие Фото: EPA

На брифинге в Бенине в рамках поездки по Африке Макрон заявил, что напав на Украину, РФ развязала "территориальную войну". Как казалось, такие войны "исчезли с европейской земли", добавил французский лидер.

"Это война за территории... Это война, как в начале ХХ, в XIX веке", – сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что африканские народы также имели подобный опыт.

"Россия – одна из последних колониальных имперских держав… решила вторгнуться в соседнюю страну чтобы отстаивать свои интересы", – отметил Макрон.

Президент Франции уточнил, что в XXI веке РФ сделала войну гибридной, используя в качестве оружия также пропаганду, энергоносители и продовольствие, пишет Сhallenges.



"Они решили, что информация, энергия и продовольствие являются военными инструментами, поставленными на службу континентальной империалистической войне против Украины", – сказал Макрон.

Президент Франции признался, что хотел бы "охарактеризовать в более грубых терминах то, что происходит сегодня", имея в виду российское вторжение в Украину.